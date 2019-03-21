حقيبة على كل كرسي... مفاجأة أحلام لجمهور حفلها الأول في السعودية

أحيت المطربة الإماراتية، أحلام، أول حفل غنائي لها في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، وتحديدا في العاصمة السعودية الرياض.

واندرج هاشتاغ "#أحلام_في_الرياض"، ضمن الموضوعات الأكثر رواجا في "تويتر" السعودية، مساء اليوم الخميس، الذي قام فيه الحاضرون للحفل بمشاركة بعض لقطاته.

وشارك مغردون صورا وفيديوهات من هدية فاجأتهم بها أحلام، هي عبارة عن حقيبة على كل كرسي، تضم هدايا، تشمل العلم السعودي وعلبة من الشوكولاتة.

كما أشار البعض إلى أن أحلام بكت فور صعودها على خشبة المسرح.

وبدأت أحلام حفلها الأول في المملكة العربية السعودية، بعد تحية جمهورها بـأغنيتها "تدري ليه أزعل عليك".

وعرضت أحلام في الحفل وللمرة الأولى أغنيتها المصورة الجديدة بعنوان "أبرحل".

يذكر أن حفل أحلام أقيم على مسرح القاعة الرئيسية في مركز الملك فهد الثقافي في مدينة الرياض، التي تتسع لـ3000 آلاف شخص.

​يذكر أن أحلام ستقيم حفلا آخر في السعودية، غدا الجمعة 22 مارس/ آذار، وذلك بعد نفاد تذاكر حفلها لليوم.

🇸🇦💚 بشوق وحماس ان شاء الله هالليلة تكون استثنائية #احلام_في_الرياض pic.twitter.com/Bxn8gECvPO — A7lam أحلام 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) March 21, 2019

وغردت لجمهورها ومحبيها: "أسعدني إقامه حفل في مدينتي الرياض وأسعدني الإقبال الكبير لهذا الحفل وأسعدني نفاد كل التذاكر واللي راح يسعدني أكثر وأكثر إني قررت أعمل حفل ثاني باليوم التالي من الحفل تاريخ 22 مارس شكرا يا أهلي، أهل السعوديه الغاليين على محبتكم عمركم ماخذلتوني أماكن حجوزات تذاكر حفلي بالرياض".