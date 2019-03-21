حقيبة على كل كرسي... مفاجأة أحلام لجمهور حفلها الأول في السعودية

واندرج هاشتاغ "#أحلام_في_الرياض"، ضمن الموضوعات الأكثر رواجا في "تويتر" السعودية، مساء اليوم الخميس، الذي قام فيه الحاضرون للحفل بمشاركة بعض لقطاته.
وشارك مغردون صورا وفيديوهات من هدية فاجأتهم بها أحلام، هي عبارة عن حقيبة على كل كرسي، تضم هدايا، تشمل العلم السعودي وعلبة من الشوكولاتة.
الله من راح واخذ من ذي👇🏻 #احلام_في_الرياض pic.twitter.com/xjO22brr4A— sara💎🕊.. (@sara72934211) March 21, 2019
كما أشار البعض إلى أن أحلام بكت فور صعودها على خشبة المسرح.
#احلام_في_الرياض— Alanoood (@x_6252) March 21, 2019
بكت أحلام 💔
وبدأت أحلام حفلها الأول في المملكة العربية السعودية، بعد تحية جمهورها بـأغنيتها "تدري ليه أزعل عليك".
🎥 #فيديو | الفنانة أحلام تبداً حفلتها بعد تحية جمهورها بـ"تدري ليه أزعل عليك".#عكاظ https://t.co/hiZirp74eV pic.twitter.com/LvPWZ8RKLP— صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) March 21, 2019
وعرضت أحلام في الحفل وللمرة الأولى أغنيتها المصورة الجديدة بعنوان "أبرحل".
حصريا فيديو كليب #ابرحل عرض اول— A7lam أحلام 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) March 21, 2019
#احلام_في_الرياض https://t.co/erzRpyOhlr
جانب من تفاعل الجمهور السعودي مع #فنانة_العرب— تحديثات أحلام (@Ahlam_Update) March 21, 2019
— #أحلام_في_الرياض@AhlamAlShamsi pic.twitter.com/szMT9DRZxP
ابررررحل #أحلام_في_الرياض— MS (@Almotamyyz5) March 21, 2019
يذكر أن حفل أحلام أقيم على مسرح القاعة الرئيسية في مركز الملك فهد الثقافي في مدينة الرياض، التي تتسع لـ3000 آلاف شخص.
يذكر أن أحلام ستقيم حفلا آخر في السعودية، غدا الجمعة 22 مارس/ آذار، وذلك بعد نفاد تذاكر حفلها لليوم.
🇸🇦💚 بشوق وحماس ان شاء الله هالليلة تكون استثنائية #احلام_في_الرياض pic.twitter.com/Bxn8gECvPO— A7lam أحلام 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) March 21, 2019
وغردت لجمهورها ومحبيها: "أسعدني إقامه حفل في مدينتي الرياض وأسعدني الإقبال الكبير لهذا الحفل وأسعدني نفاد كل التذاكر واللي راح يسعدني أكثر وأكثر إني قررت أعمل حفل ثاني باليوم التالي من الحفل تاريخ 22 مارس شكرا يا أهلي، أهل السعوديه الغاليين على محبتكم عمركم ماخذلتوني أماكن حجوزات تذاكر حفلي بالرياض".
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