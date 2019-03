في ذكرى ميلاده... 10 معلومات عن الموسيقار العالمي يوهان باخ

وذكر "غوغل" أن باخ حفر اسمه كأهم موسيقيي القرن الـ18 وأشهر عباقرة الموسيقى الكلاسيكية.

ولد يوهان باخ عام 1685 لعائلة عرفت بحبها للموسيقى، والده يوهان أمبروزيس، كان أول معلميه، إذ تلقى باخ على يديه دروسا على آلتي الكلافان والأورغن.

انضم يوهان باخ لأوركسترا دوق فايمار كعازف أورغن، كما استمر أخاه كريستوف في دعم مسيرته الموسيقية بعد وفاة والديهما في سن الـ10.

بدأ بالعزف وتأليف الموسيقى للكنائس وهو في عمر الـ21، فكان عازف أورغن في كنيسة أرنتات لمدة من الزمن، وفيها كتب أول مؤلفاته الدينية، لينتقل بعدها لمدينة مولهاوزن عام 1707 ليكون عازف أورغن في كنيستها.

أوشك يوهان باخ على دخول عالم الغناء لامتلاكه صوتا جميلا ساعده على الانضمام لمدرسة لونيبرغ، إلا أن تغير صوته بعد مدة قصيرة تسبب في نقله للعزف على الكمان والهاربيسكورد.

تميزت مؤلفاته بزخم تفاصيلها بسبب التقنيات التي اعتمدها في تأليفها، واعتاد عزف عدة ألحان سوية أو تكرار ذات اللحن مع تغيير بسيط.

حققت أعماله نجاحا كبيرا جذب عامة الشعب وحكامه، وتلقّى دعوات للعمل ببلاط عدة حكام وأمراء مدن ألمانية ولبى بعضا منها.

تعرض للحبس عندما قرر ترك العمل عند الدوق فيلهلم إرنست.

من أهم المقطوعات التي قدمها على الأورغن "Toccata ،Fugue in D minor،Mass in B Mino ،Brandenburg، Concerto، The Well-Tempered Clavier".

وقال "غوغل" إنه يحتفل بالملحن والموسيقي الألماني المشهور عالميا يوهان سيباستيان باخ من خلال أول رسومات دودل المبتكرة التي تستخدمها منظمة العفو الدولية.