صاروخ يقلص مدة الطيران بين لندن ونيويورك إلى 29 دقيقة

قامت شركة "SpaceX" بصناعة صاروخ يقلل مدة الطيران من لندن إلى نيويورك إلى29 دقيقة تقريبا.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن الشركة تخطط للقيام بأول رحلة في 2023، ما يجعل السفر إلى مسافات بعيدة سهلا.

Elon Musk’s SpaceX could cut London to New York flight to just 29 minutes with ‘high-speed spacecraft’ https://t.co/B7hgdxBTL5 pic.twitter.com/qLYvMo5JqK — Blog Dady (@TRENDINGHITS1) March 22, 2019

وأكد خبراء من فريق العمل، إن الصواريخ ستنطلق إلى الغلاف الجوي العلوي قبل أن تعود إلى الأرض.

ويكلف السفر من نقطة إلى نقطة 15 مليار دولار في العام، بحلول 2030.

يقول الخبير جارود كاسل، إن السفر بالصواريخ سيكون أكثر أمنا وسرعة، وإن التكنولوجيا والمنافسة سيخفضان تكاليف رحلات الصواريخ، مما يؤدى إلى انتشار أوسع للسياحة الفضائية.