بالصور... طائرات الطراز المنكوب في إثيوبيا تملأ حظائر بوينغ

شوهد عدد كبير من طائرات "بوينغ 737 ماكس" وهي مجمعة في مطار الشركة في مدينة سياتل الأمريكية.

وأظهرت الصور عددا كبيرا من الطائرات تتوقف على مدرج بوينغ، وذلك بعد أن توقفت شركات عالمية كثيرة عن الطيران بهذا النوع من الطائرات، عقب سقوط الطائرة الإثيوبية.

وسقطت الطائرة الإثيوبية في 10 مارس/ آذار، وتعد ثاني حادث لذات الطراز من الطائرة، يتحطم، بعد تعرض طائرة تابعة للخطوط الجوية الإندونيسية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

طائرات بوينغ 737 ماكس © REUTERS / LINDSEY WASSON

طائرات بوينغ 737 ماكس © REUTERS / LINDSEY WASSON

طائرات بوينغ 737 ماكس © REUTERS / LINDSEY WASSON

طائرات بوينغ 737 ماكس © REUTERS / LINDSEY WASSON

طائرات بوينغ 737 ماكس © REUTERS / LINDSEY WASSON

طائرات بوينغ 737 ماكس © REUTERS / LINDSEY WASSON

طائرات بوينغ 737 ماكس © REUTERS / LINDSEY WASSON

طائرات بوينغ 737 ماكس © REUTERS / LINDSEY WASSON 1 / 8 © REUTERS / LINDSEY WASSON طائرات بوينغ 737 ماكس

وذكرت "رويترز" أن حادث الطائرة الإثيوبية، أثار قضية في غاية الأهمية، بشأن سلامة الطائرات المدنية، ويثير التساؤلات حول فهم أطقم الطائرات لأنظمة القيادة الآلية، التي يتم تجهيز تلك الطائرات بها.

وسواء كان الطيار مدركا لطبيعة عمل الطيران الآلي من عدمه، فإنه كافح من أجل منعها من السقوط، بعدما أقلعت بوقت قصير.

نقلت الوكالة عن رفيق قائد الطائرة المنكوبة، وهو طيار على الخطوط الجوية الإثيوبية، طلب عدم ذكر اسمه، أن ما يعرفه الطيارون عن نظام الملاحة الآلي (إم سي إيه إس) من الإعلام أكثر مما يعرفونه عن طريق شركة "بوينغ" نفسها.

وتقول شركة "بوينغ" إنها وزعت إرشادات خاصة بالتعامل مع نظام الملاحة الآلي، وقامت بتحديثه، وذلك في عملية تدقيق غير مسبوقة، بعدما تسبب الحادث في إيقاف طراز الطائرة المنكوبة في غالبية دول العالم.