شرطة دبي تلاحق الممثل العالمي جاكي شان (فيديو)

أظهرت مقاطع فيديو وصور، ملاحقة سلطات شرطة دبي، للمثل العالمي ونجم الأكشن، جاكي شان.

وتظهر هذه المقاطع جانبا من عمل الممثل العالمي على فيلم جديد في مدينة دبي، بعنوان "Vanguard"، وهو من إخراج ستانلي تونج.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" مقطع فيديو، يشير خلاله جاكي شان إلى أن "دبي مكان رائع لتصوير الأفلام، وهذا هو السبب الذي يجعلنا نعود لتصوير المزيد".

النجم العالمي جاكي شان خلال لقاء إعلامي نظمته لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي بمناسبة تصوير فيلمه الجديد Vanguard في #دبي: دبي مكان رائع لتصوير الأفلام… هذا هو السبب الذي يجعلنا نعود لتصوير المزيد خاصة مع الخدمات التي تقدمها مختلف الجهات لنا. @FilmDubai @EyeOfJackieChan pic.twitter.com/O8ifgwTxRq — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 18, 2019

وأضاف الممثل العالمي "تشعر بالراحة عندما تقوم بالتصوير هنا، فالشرطة تقدم لك المساعدة وحتى الحكومة تقوم بمساعدتك، بكل بساطة لن تقلق من أي شيء".

وأوضح المدير التنفيذي للعمليات في لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، أن بعض ممثلي فيلم "Vanguard" قد ظهروا بلباس شرطة دبي. وهناك لقطة لملاحقة أحد الضباط للممثل العالمي وسط دبي مول.

Behind the scenes of Jackie Chan's new movie Vanguard being filmed in #Dubai. @FilmDubai pic.twitter.com/7E4Zrmy7XZ — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 18, 2019

يذكر أن جاكي شان ليس الوحيد الذي يصور في الإمارات، حيث تواجد الممثل الإيرلندي الشهير، بيرس بروسنان، للمشاركة في تصوير فيلم "The Misfits".