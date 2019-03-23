بالفيديو... شيرين عبد الوهاب تبكي على الهواء وتعترف بخطئها وتستنجد بالسيسي

انهارت المطربة المصرية، شيرين عبد الوهاب في البكاء، أمس الجمعة، في أول ظهور لها بعد أزمة تصريحاتها في البحرين، التي أوقفت على أثرها عن الغناء.

وبعدما اعترفت شيرين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري، عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، على فضائية "إم بي سي مصر"، بخطئها، عندما قالت في حفل البحرين: "اللي بيتكلم في مصر بيتسجن"، طالبت الجميع بمسامحتها، قائلة "أنا غلطانة".

وأكدت شيرين عبد الوهاب أنها تفتخر بمصريتها، ولم تقصد أي سوء مما بدر منها.

كما هاجمت نقابة الموسيقيين المصريين، بسبب قرار إيقافها عن الغناء، بعد أن تقدم أحد المحامين ببلاغ ضدها الخميس، يتهمها بالإضرار بالأمن القومي، على خلفية تصريحها في حفلها بالبحرين "لو اتكلمت في مصر أتحبس".

وقالت في البرنامج: "النقابة التي بتحميني أول حاجة بتعملها معايا إنها بتوقفني، أنا عاوزاها توقفني، لأنهم مش بيجيبوا لي حقي، هم دائما ضدي، وأنا مش مطربة أنا شيرين عبدالوهاب أمثل بلدي في كل مهرجانات الدول العربية".

واستنكرت شيرين، استغلال تصريحها الأخير، للإساءة لمصر، قائلة: "إنهم يستغلوني ليأذوا بلدي عن طريقي، وأنا يحميني جيش بلدي، جيش بلدي خط أحمر، ومصر بالنسبة لي خط أحمر".

وأكدت شيرين أن حياة زوجها، المطرب المصري، حسام حبيب، في خطر، قائلة:

زوجي خضع لعملية وكاد أن يموت، بسبب شعوره أنني في خطر.

واستنجدت شيرين عبدالوهاب، بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسى، بعد إيقافها عن الغناء، قائلة: "أنا مظلومة وحسبى الله ونعم الوكيل، وأناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فهو أبونا، وهناك مؤامرة ضدي وبستنجد بك ومعملتش حاجة، أنا مثل ابنتك، وأتعرض للاضطهاد".

وكانت نقابة الموسيقيين المصريين، قد أصدرت أول أمس الخميس، قرارا بإيقاف شيرين عبد الوهاب عن الغناء، وأشارت إلى أن التحقيق معها سيكون الأربعاء الموافق 27 مارس/ آذار الجاري.

وكشف علي الشريعي، رئيس لجنة التفتيش في نقابة الموسيقيين، أن النقيب عقد اجتماعا للتحقيق في الواقعة، عقب البلاغ الذي تقدم به المحامي سمير صبري.

وتابع: "قمنا بالاستعانة بأكثر من شاهد من بينهم عضو في الفرقة الموسيقية للفنانة شيرين عبد الوهاب، وقرر النقيب إيقاف المطربة للتأكد من صحة الواقعة عقب خضوعها للتحقيق الأربعاء المقبل".

وتقدم المحامي المصري، سمير صبري، اليوم الخميس، ببلاغ عاجل للنائب العام ضد المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، يتهمها فيه بالتطاول على مصر ونشر أخبار كاذبة واستدعاء المنظمات الحقوقية المشبوهة التي تعمل ضد البلاد للتدخل في الشأن المصري.

وقال البلاغ: "في الوقت الذي تعمل فيه أجهزة الدولة جميعها على إعادة مصر لدورها الحضاري العالمي وتنظيمها للمهرجانات والمؤتمرات العالمية لتشجيع الاستثمارات وتنمية الاقتصاد عن طريق الدعاية لمصر في كل المحافل الدولية، ومن المعروف أن للفن دور فعال حيث يعد الفنان سفيرا لبلده ووطنه بالخارج، ولكن وللأسف ضربت المدعوة شيرين عبد الوهاب بكل هذه القيم والاعتبارات عرض الحائط وبأسلوب متدني وأثناء إحيائها لحفل غنائي في البحرين أساءت لمصر عندما صرحت أثناء ذلك الحفل، "أيوة كده أقدر أتكلم براحتي عشان في مصر اللي يتكلم بيتسجن"، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وشاركت شيرين عبد الوهاب، في 14 مارس/آذار الجاري، بحفل غنائي كبير ضمن فعاليات مهرجان حفل ربيع الثقافة الرابع عشر في دولة البحرين.