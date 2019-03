بالفيديو... ماذا قال عمرو دياب عن تركي آل الشيخ في ثاني حفلاته بالسعودية

View this post on Instagram

#AmrDiab performed live in #Dammam at Asharqiah Music Festival, March 22. #AmrDiabWorld #KSA #عالم_عمرو_دياب #عمرو_دياب

A post shared by Amr Diab (@amrdiab) on Mar 22, 2019 at 5:56pm PDT