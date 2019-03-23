بالفيديو... ماذا قال عمرو دياب عن تركي آل الشيخ في ثاني حفلاته بالسعودية

وأقيم الحفل بداخل "لايف بارك" بالدمام، في إطار مهرجان الشرقية الغنائي، الذي يحييه نخبة من نجوم الغناء في الوطن العربي، وأيضا مطربين من دول أجنبية، ومنهم أصالة ونبيل شعيل ومحمد عبده وماجد المهندس ونجوى كرم والمغني الأمريكي بيتبول وأكون وفرينش مونتانا وغيرهم.
وحرص عمرو دياب في الحفل على توجيه رسالة لجمهوره في السعودية، إذ أعرب عن شكره وامتنانه لرئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، مشيرا إلى أنه أتاح له الفرصة للغناء في المملكة للمرة الثانية، وأكد على حبه للسعودية وأهلها.
النجم المصري #عمرو_دياب يحيي الجماهير السعودية الصخمة خلال الحفل الذي يحييه في المملكة ضمن حفلات #موسم_الشرقية#سيدتي #مشاهير pic.twitter.com/BHAAjQccCL— سيدتي فن (@sayidatystars) March 22, 2019
وقدم دياب خلال الحفل مجموعة من من أشهر أغنياته، منها: "قمرين، ده لو اتساب، أجمل عيون، يتعلموا، تملي معاك، وياه، أنت مغرور، برج الحوت، معاك قلبي، هدد، العالم الله، حبيبي يانور العين، الله على جماله، ليلي نهاري، باين حبيت، وياه، خلينا لوحدينا، نغمة الحرمان، كنت في بالي" وغيرها من الأغاني.
يذكر أن عمرو دياب أحيا حفله الأول في السعودية في شهر ديسمبر/كانون الأول، وقدم خلاله عددا من أغانيه الجديدة والقديمة التي نالت إعجاب الجمهور وتفاعلوا معها بشكل كبير.
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