بالفيديو... ماذا قال عمرو دياب عن تركي آل الشيخ في ثاني حفلاته بالسعودية

في حفل حمل لافتة "كامل العدد"، أحيا المطرب المصري، عمرو دياب، ثاني حفلاته الغنائية في المملكة العربية السعودية، أمس الجمعة.

وأقيم الحفل بداخل "لايف بارك" بالدمام، في إطار مهرجان الشرقية الغنائي، الذي يحييه نخبة من نجوم الغناء في الوطن العربي، وأيضا مطربين من دول أجنبية، ومنهم أصالة ونبيل شعيل ومحمد عبده وماجد المهندس ونجوى كرم والمغني الأمريكي بيتبول وأكون وفرينش مونتانا وغيرهم.

وحرص عمرو دياب في الحفل على توجيه رسالة لجمهوره في السعودية، إذ أعرب عن شكره وامتنانه لرئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، مشيرا إلى أنه أتاح له الفرصة للغناء في المملكة للمرة الثانية، وأكد على حبه للسعودية وأهلها.

وقدم دياب خلال الحفل مجموعة من من أشهر أغنياته، منها: "قمرين، ده لو اتساب، أجمل عيون، يتعلموا، تملي معاك، وياه، أنت مغرور، برج الحوت، معاك قلبي، هدد، العالم الله، حبيبي يانور العين، الله على جماله، ليلي نهاري، باين حبيت، وياه، خلينا لوحدينا، نغمة الحرمان، كنت في بالي" وغيرها من الأغاني.

يذكر أن عمرو دياب أحيا حفله الأول في السعودية في شهر ديسمبر/كانون الأول، وقدم خلاله عددا من أغانيه الجديدة والقديمة التي نالت إعجاب الجمهور وتفاعلوا معها بشكل كبير.