الطاهي التركي نصرت يكشف سعر أغلى وجبة قدمها (فيديو)

تم الكشف عن سعر أغلى الوجبات التي يقدمها الشيف التركي الشهير، نصرت، حيث بلغ سعرها 1600 دولار.

وقام الدي جي الأمريكي الشهير، خالد، بتصوير فيديو وهو يتناول قطعة اللحم الذهبية، والتي يستخدم فيها ذهب من عيار 24.

وأفادت تقارير بأن نصرت سيفتح سلسلة مطاعم تقدم شطائر البرغر، تنطلق من في لوس أنجلوس، والثانية في نيويورك.

وقال الطاهي نصرت إنه اختار اسم "صلت باي" لسلسلة المطاعم الجديدة التي سيقوم بافتتاحها.

وأسس نصرت أول مطعم له في عام 2010، وأصبح له الكثير من الفروع داخل تركيا وخارجها، حيث يوجد فرع للمطعم في دبي، وآخر في قطر، كما يوجد فرعان بأمريكا.

يذكر أن نصرت من مواليد عام 1983 بمدينة أرضروم التركية، ولم يكمل تعليمه بسبب الظروف المادية الصعبة لأسرته، ليتجه للعمل طاهيا.