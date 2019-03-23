من لندن إلى نيويورك في نصف ساعة... طفرة مستقبلية في نقل الركاب

سيكون في مقدور شركات الطيران، نقل الركاب من العاصمة البريطانية لندن، إلى مدينة نيويورك الأمريكية، في أقل من نصف ساعة بحلول عام 2030.

ووفقا لتقارير، من المتوقع أن تبلغ قيمة السفر عالي السرعة عبر الفضاء حوالي 19.7 مليار دولار سنويا، وقد يحل بدلا من رحلات الطيران الطويلة.

ويعتمد الأمر على ركوب الأشخاص صاروخا من إحدى المدن لينطلق في الفضاء حول الكوكب بسرعة تصل إلى 27 ألف كيلومتر في الساعة، ويهبط في مدينة أخرى.

#SpaceX #hopper tethered test is scheduled today to lift a few inches off the ground. Then a 100-foot test on the coming months. We may not see a lot of activity but here's a live stream! https://t.co/l7o4MQILC2



📸 Left Me/ Right Bocachica Maria

Before and after nose cone. pic.twitter.com/PW1SGH0l9J — Sarah Silva (@AstroSarahSilva) March 21, 2019

وأضافت التقارير أن الرحلة من لندن إلى نيويورك على متن "سبيس إكس ستار شيب"، قد تستغرق 29 دقيقة فقط، بينما تستغرق الرحلة إلى "سيدني" 51 دقيقة.

ومن المنتظر، أن تصل الاستثمارات في سياحة الفضاء إلى ثلاث مليارات دولار بحلول عام 2030، مع قيام الفنادق ببناء مواقع للإقامة في المحطات الفضائية.