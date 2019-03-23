دراسة: التعرض لهذه المواد يزيد من خطر إصابة الأطفال بالتوحد

كشفت دراسة جديدة أن تعرض الحوامل للمبيدات الحشرية، قد يزيد من خطر إصابة الأطفال بالتوحد.

ووفقا للدراسة، وجد الباحثون أن الأطفال الذين تعرضوا للمبيدات الحشرية قبل ولادتهم وخلال السنة الأولى من حياتهم، معرضون بنسبة أكثر من 10% لخطر الإصابة بالتوحد.

ويشكك فريق من الخبراء في هذه النتائج، موضحين أن الدراسات السابقة أظهرت أن التوحد وراثي إلى حد كبير، وأن جزء صغيرا من الحالات يرجع إلى عوامل بيئية.

وأجرى فريق البحث دراسته على نحو 3 آلاف مريض تم تشخيص إصابتهم بأضطراب التوحد، بينهم 445 يعانون من إعاقة ذهنية، وتم مقارنة بياناتهم ببيانات أكثر من 35 ألف مشارك لم يتم تشخيصهم بالتوحد.

وولد المشاركون بين عامي 1998 و2010 في كاليفورنيا سنترال فالي، وهي منطقة زراعية.

وعقب الاستعانة بسجل استخدام المبيدات الحشرية بالولاية، قام الباحثون بتحليل التعرض الذي كان يمكن أن يواجهه المرضى قبل ولادتهم وأثناء طفولتهم، وتبين أنهم تعرضوا لـ 11 نوعا من مبيدات الحشرات الشائعة.

كما اكتشف الفريق أن الأطفال الذين يتعرضون للمبيدات الحشرية لديهم زيادة طفيفة في خطر إصابتهم بالتوحد بنحو 8%.