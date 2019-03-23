بالصور... قميص عمرو دياب في السعودية يثير جدلا

وأطل دياب في الحفل، وهو يرتدي قميصا أسود مزين بالدوائر البيضاء، وهو ما يطلق عليه الـ polkadots، والذي لفت الأنظار إليه على نحو كبير، خاصة أنه غير منتشر بين صيحات الموضة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التى يظهر بها عمرو دياب بالقميص، إذ ظهر به فى أكثر من مناسبة، منها حفل زفاف الممثل المصري محمد عبد الرحمن، في عام 2017.

أحيى حفل زفاف الممثل الشاب محمد عبد الرحمن الفنان عمرو دياب الذي قدم عددا كبيرا من أشهر أغانيه #حصاد2017 #نجوم_إف_إم https://t.co/ON10hR0f5w pic.twitter.com/aOVFYjgN12 — Nogoum FM 100.6 (@NogoumFM) December 7, 2017

​كما أحيا عمرو دياب حفل زفاف لاعب كرة القدم المصري، رمضان صبحي، في عام 2017، وهو مرتدي نفس القميص.

​وطالب مغردون بعدم تقليد عمرو دياب في ارتداء قميصه وطقم ملابسه في حفله الثاني في السعودية، وذلك لأنها لم تنل إعجابه.

دة قميص عمرو دياب لايق بس عليه عشان هو عمرو دياب ياريت محدش يقلده هيبقي وحش اوي و الله

و دة شراب عمرو دياب العجيب اوي دة هو بردة احنا متقبلينه عشان هو عمرو دياب بس

و دي بردة جزمة عمرو دياب بس هنعديها عشان هو عمرو دياب محدش يقلدها اللميع دي

بصوا دة ستايل عمرو دياب محدش يقلدوا.. pic.twitter.com/VbjvMOxkPT — آدم منير (@AdammonirOfb) March 23, 2019

الطقم حلو عشان ده عمرو دياب بس😂🤷‍♀️ بس اتمنى مشوفش حد لابس كدا لا قميص ولا شراب ولا جزمه فيها لمعه كدا عشان مش ناقصين قرف وانت مش عمرو😐🤦‍♀️💔 pic.twitter.com/s97Tbq0HEx — ‏﮼بسـنــت ‏﮼محمد (@mbassant670) March 23, 2019

وأقيم ثاني حفلات عمرو دياب في السعودية بداخل "لايف بارك" بالدمام، في إطار مهرجان الشرقية الغنائي، الذي يحييه نخبة من نجوم الغناء في الوطن العربي، وأيضا مطربين من دول أجنبية، ومنهم أصالة ونبيل شعيل ومحمد عبده وماجد المهندس ونجوى كرم والمغني الأمريكي بيتبول وأكون وفرينش مونتانا وغيرهم.

وقدم دياب خلال الحفل مجموعة من من أشهر أغنياته، منها: "قمرين، ده لو اتساب، أجمل عيون، يتعلموا، تملي معاك، وياه، أنت مغرور، برج الحوت، معاك قلبي، هدد، العالم الله، حبيبي يانور العين، الله على جماله، ليلي نهاري، باين حبيت، وياه، خلينا لوحدينا، نغمة الحرمان، كنت في بالي" وغيرها من الأغاني.