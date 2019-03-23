بالفيديو... أب يبيع ابنته من أجل لعب القمار

قامت السلطات الصينية بالقبض على رجل حاول بيع ابنته الصغيرة عبر الانترنت مقابل مبلغ من المال من أجل تسديد ديونه بعد خسارته في لعب القمار.

وذكرت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية أن الرجل من جنوب غربي الصين وكان يريد بيع ابنته عبر الإنترنت مقابل 9 ألاف دولار لتسديد ديونه المالية.

وبحسب الصحيفة قام الرجل بعرض الفتاة للبيع وهي تبلغ السنة من العمر، حيث أراد الزوج بيعها للدائن الذي اقترض منه هذا المبلغ.

وفي أحد الأيام قامت الوالدة بالتحقق من هاتف زوجها لتكتشف لقطة شاشة تثبت محادثة بينه وبين مشتري ابنتها، فأبلغت الوالدة المذعورة الشرطة التي أجرت على الفور تحقيقات واسعة في منطقة تشيانلينغ بعدما تعذر العثور على زوجها.

وبعد عملية بحث طويلة، قبضت الشرطة على الوالد الذي أقرّ بمكان الطفلة وتمكّنت من إعادتها لحضن والدتها.