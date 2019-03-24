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11:35 24 مارس/ آذار 2019
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    نجم المصارعة الأمريكي أندرتيكر

    شخصية وديعة... أسطورة المصارعة "أندرتيكر" يخرج عن ثوبه المخيف في مقابلة نادرة

    © AP Photo / Paul Abell
    منوعات
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    يعلو صوت الجماهير مهللين، مع سماعهم أولي دقات الجرس، وتنطفئ الأنوار في الاستاد، وتنطلق الموسيقى الجنائزية، استعدادا لاستقبال أكثر المصارعين رعبا في تاريخ المصارعة الحرة "أندرتيكر".

    ومازال "أندرتيكر" من أهم نجوم هذه اللعبة، بعد مشوار يمتد لأكثر من 25 عاما، بل أصبح "أيقونة" متميزة، بسبب شخصيته الفريدة والقاتمة، الأمر الذي جعل العديد من معجبيه حول العالم، يلقبونه بأسماء عدة، منها "الرجل الميت" و"سيد الظلام".

    ولكن في مقابلة نادرة أجريت معه في سبتمبر/أيلول 2018، فاجأ "أندرتيكر" الجميع، بخروجه عن شخصيته المرسومة من جانب اتحاد المصارعة العالمي، وجلس بكل راحة وهدوء لكي يتحدث للمرة الأولى عن العديد الأمور، المتعلقة بمشواره المهني، وشخصيته المرعبة، وعلاقته بالمعجبين، والتي نعرض أبرز ما جاء فيها، بمناسبة إتمامه 54 عاما، اليوم 24 مارس/آذار.

    السر وراء "الحانوتي"

    أفصح مارك كالاواي في المقابلة التي أجراها المذيع الأمريكي، إد يانغ، معه، عن أنه استوحى شخصية "ذا أندرتيكر" أو "أندرتيكر" هي عشقه الشخصي والشديد لأفلام الغرب والكاوبوي الكلاسيكية، كما أرجع نجاح الشخصية إلى الحديث بنبرة منخفضة مخيفة، عكس غالبية نجوم المصارعة، الذين دائما ما يتحدثون بصوت مرتفع أمام الجمهور.

    أقوى الخصوم

    عندما سئل مارك كالاواي عن أقوى خصومه بداخل حلية المصارعة، أجاب من دون تردد أنه بروك ليسنر، خاصة وأنه من نجح في كسر سلسلة انتصاراته المتتالية في مهرجان "راسلمانيا"، وكان ذلك في عام 2014، ووصف كالاواي ليسنر في المقابلة بأنه "قوي إلى حد مخيف".

    كما ذكر أندرتيكر في المقابلة أن من أعتى الخصوم الذين واجههم على مدار تاريخه الطويل، هو شقيقه كاين، وكذلك مارك هنري، الملقب بـ "أقوى رجل في العالم".

    المعجبين

    قال مارك كالاواي إنه كان في فترة من الوقت، يتعمد إثارة الخوف بداخل معجبين عندما يكتشفون شخصيته الحقيقية في مكان عام، وذلك لكي يقنعهم أنه "أندرتيكر"، ولكنه تراجع عن ذلك التصرف معهم مع مرور السنين، ومع خفقان بريق الشخصية، وأصبح أكثر ودا ويلتقط الصور التذكارية معهم.

    نصيحة للمصارعين الشباب

    حرص مارك كالاواي في المقابلة النادرة مع إد يانغ على توجيه نصيحة هامة لكل المصارعين الجدد بداخل اتحاد المصارعة العالمي "WWE"، وهي أن يهتموا أكثر بصياغة شخصياتهم بداخل الحلبة، عن الاهتمام بالقيام بحركات براقة، ضاربا مثالا بالمصارعين جون سينا ودواين جونسون الشهير بـ "ذا روك" وريك فلير، الذين يتمتعون بشخصيات جذابة بداخل الحلبة.

    وشدد كالاواي للمصارعين الجدد أن "المصارعة لا تتمحور أبدا حول الحركات وإنما على إثارة مشاعر المشاهدين".

    ومارك كالاواي متزوج من المصارعة السابقة الأمريكية، ميشيل ماكول، وأنجبا ابنة هي "كايا فايث كالاولاي".

    وكانت تقارير أمريكية ذكرت هذا الأسبوع، أن "أندرتيكر" سيقوم بزيارة المملكة العربية السعودية، خلال الفترة المقبلة، 

    ووفقا لموقع "فايت فول"، كشف "ديف ميلترز" التابع لموقع "ريسلينغ أوبزيرفر"، أنه تم تأكيد مشاركة "أندر تيكر" في حدث "WWE" في المملكة العربية السعودية، في 3 مايو/أيار المقبل.

    وكانت أول مرة زار "أندرتيكر" فيها السعودية، في مهرجان "كراون جول"، الذي أقيم في نيسان/أبريل 2018 في الرياض.

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