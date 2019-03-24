"واتسآب" يزف نبأ سارا لأصحاب هواتف "آيفون"

وطرحت "واتسآب" تطبيقها "واتسآب بيزنس"، على هواتف "أبل" الذكية، وذلك بعد أكثر من عام على توافره رسميا على هواتف "أندرويد"، بحسب موقع "ذا فيرج" الأمريكي.

© REUTERS / Nacho Doce "التحديث الصدمة"... واتسآب يفاجئ الجميع

وظهرت نسخة رسمية من التطبيق على متجر تطبيقات "أبل" في المكسيك، وكذلك في فرنسا والبرازيل.

ويتيح تطبيق واتساب للأعمال — المنفصل عن تطبيق واتساب الرسمي — للشركات التواصل مع زبائنها من خلاله، كما يوفر لها عدة أدوات مثل عرض ساعات العمل والموقع الرسمي وقائمة بالمنتجات ومزايا أخرى لا نراها في تطبيق واتساب للدردشة العادي.

وستعتمد فيسبوك على تحقيق الدخل من "واتسآب" عبر تطبيق "واتسآب بيزنس"، إذ تعتزم فرض رسوم مالية عند الرد على أسئلة وطلبات الزبائن بعد مرور 24 ساعة من تلقيها، إذ تسمح حاليا بالرد المجاني خلال 24 ساعة فقط، كما أنها ستوفر عرض الإعلانات في الحالات.

Hatta, dengan berita ini. Sekaligus iPhone bakal mempunyai 2 sokongan WhatsApp. Iaitu WhatsApp dan WhatsApp Business. Boleh rujuk gambar dibawah. pic.twitter.com/UCxBBySacT — FAIZ ZAINAL 👽 (@thefaizzainal) March 23, 2019

ويوفر واتساب للأعمال كما في تطبيق "فيسبوك ميسنجر"، رسائل رد تلقائية في أوقات العطلات وخارج أوقات الدوام الرسمي، وكذلك رسائل الترحيب.

وكان "واتسآب" أطلق في شهر يناير/كانون الثاني 2018 تطبيقها "واتسآب بزنس" على هواتف "أندرويد"، المخصص لأصحاب الأعمال والشركات والتي تمكنهم من الوصول لمختلف المستخدمين في أي وقت.

وكانت تقارير عديدة قد حذرت من تلك الخدمة، وإمكانية استخدام "هاكرز" لها كبوابة لاختراق حسابات مستخدمي "واتسآب".

وحذرت شركة "فيسبوك" المالكة لـ"واتسآب" وقت طرح "واتسآب بيزنس" على هواتف "أندرويد"، من احتمالية طرح نسخ مزيفة من تطبيق "واتسآب بزنس" قبل إطلاقه رسميا، لتضليل المستخدمين والوصول إلى حساباتهم المشفرة.