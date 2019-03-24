أحلام: سجلت 14 أغنية لـ"أم كلثوم"... ولكن

أعلنت المطربة الإماراتية، أحلام، انتهائها من تسجيل 14 أغنية للمطربة المصرية الراحلة، أم كلثوم.

وأشارت خلال مؤتمر صحفي، أقيم عقب حفلها الثاني في المملكة العربية السعودية، فجر أمس السبت، إلى أنها تعاونت في الأغاني مع المايسترو أمير عبد المجيد، ولكنها لم تطرحها حتى الآن، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

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وأوضحت السبب هو أنه "ليست لديها جرأة تغني بلهجة غير لهجتها".

فيما أكدت أحلام للصحفيين، أنها لم تجد أروع من الجمهور السعودي، فلم تخف أنها كانت قلقة وخائفة، خاصة في الحفل الأول الذي أحيته الجمعة، وهو من إنتاجها وتنظيمها.

وأقامت أحلام أول حفلين لها في المملكة العربية السعودية، في الرياض، يومي الجمعة والسبت.

وفي بداية حفلها الأول في السعودية، الجمعة، وزعت أحلام هدايا على الحاضرين للحفل، ووجهت الشكر لجمهور الرياض، وأضحت أن "فيه قصة عشق بيني وبين السعودية، واليوم مثل ما زوجت كل بنات السعودية، شكرا إنكم استقبلتوني عروسا في الرياض، وهذا الدائم في بدايتي في بلدي الثاني في المملكة العربية السعودية".

وأضافت بعدما استقبلها الجمهور بحفاوة وترحاب حار: "ومني ومن دار زايد بلدي الإمارات، لكم أكبر وأعظم تحية لأهل وشعب وجمهور السعودية".

وأحيت أحلام الحفلات على مسرح القاعة الرئيسية في مركز الملك فهد الثقافي في مدينة الرياض.