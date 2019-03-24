تسريبات جديدة من برنامج رامز جلال رمضان المقبل... هؤلاء أبرز ضحاياه

كشفت تسريبات عن تفاصيل جديدة بشأن برنامج المقالب الجديد للفنان المصري، رامز جلال، والمقرر عرضه في شهر رمضان للعام الحالي.

وأفادت المعلومات المسربة، أن جلال استقر على دولة إندونيسيا لتصوير برنامجه الجديد، وذلك لأن ظروف المكان تناسب الضيوف، فضلا عن صعوبة التكهن بوقوع المقلب هناك، بحسب مجلة "لها".

Facebook تسريب فكرة برنامج مقالب رامز جلال الجديد لرمضان 2019

وعن أبرز ضحايا النسخة الجديدة من البرنامج، فإنه يتردد أن رامز جلال يعتزم استضافة الممثلة المصرية، رانيا يوسف ، خاصة بعد الضجة الأخيرة التي أحدثتها بسبب الفستان الذي ارتدته في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي العام الماضي.

كما أشارت التسريبات إلى أن رامز جلال يرغب في الإيقاع بالفنانة دنيا سمير غانم، والمعلق الرياضي المصري، مدحت شلبي، والممثلان الكوميديان علي ربيع ومصطفى خاطر، ومطرب أغنية "ديسباسيتو" الشهيرة.

ومن المرجح أن يتنكر رامز جلال في برنامجه الجديد بإطالة شعره على غير المعتاد، وصبغ لحيته باللون الأبيض حتى يبدو عجوزا، فيما لم يتم الكشف عن اسم البرنامج بعد.

كما كشف الحساب الرسمي لـ "شرطة المشاهير" على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، أن الإعلامية الإماراتية، مهيرة عبد العزيز، ستشارك رامز جلال تقديم برنامجه للمقالب لرمضان 2019، ويتلخص دورها في إقناع الضيوف بأنهم في أحد البرامج الوهمية، ثم تتوالى أحداث المقلب.

يذكر أن آخر برامج مقالب رامز جلال كان في رمضان الماضي، ويحمل عنوان "رامز تحت الصفر"، والذي صور في روسيا، بمناسبة مونديال كأس العالم، وشاركه تقديمه، لاعب كرة القدم المصري المعتزل، مجدي عبد الغني، وعرض على فضائية "إم بي سي" السعودية.