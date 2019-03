تسريبات جديدة من برنامج رامز جلال رمضان المقبل... هؤلاء أبرز ضحاياه

View this post on Instagram

.. انتبهوا يا أهل الوسط الفني 🛑 انتبهوا يا مشاهير 🛑 #رامز_جلال رح يبلش تصوير برنامجه الجديد في بالي إندونيسيا، والطعم هي #مهيرة_عبدالعزيز اللي رح تستدعيكم على اساس انها تصور معكم مقابلة وبعدها رح يستلمكن رامز 🤭 قولوا شرطة المشاهير مش منيحة معكم 😌 الله يقدرني على فعل الخير وما على الرسول الا البلاغ 😊 #شرطة_المشاهير

