بالصور...تعرف إلى أكثر سيارات الدفع الرباعي موثوقية

واحتلت سيارة الدفع الرباعي من طراز تويوتا لاند كروزر برادو، المركز الأول في القائمة والتي تتميز بتوفر مجموعة من ميزات الأمان الفعالة والوقائية بما في ذلك نظام مراقبة البقع غير المرئية والتي تقوم بالتحذير في حال وجود مركبة أخرى مخفية في مكان غير ظاهر.

وجاء في المركز الثاني في قائمة السيارات الأكثر موثوقية سيارة ميتسوبيشي باجيرو سبورت، والتي تمتاز بعدم وجود مصد أمامي، وشبك أمامي عريض مزود بأعمدة عرضية، مع مصابيح أمامية رفيعة ومصابيح ضباب.

أما المركز الثالث فكان من نصيب الجيل الخامس من سيارة سوبارو فورستر، والتي تمتلك نظام دفع متناسق بالعجلات الأربع يعمل على توزيع الطاقة على جميع العجلات تساعد على التماسك على الطرق المبللة والزلقة.

— Julian Russell (@julian_russelll) March 22, 2019

بالإضافة إلى توفر نظام EyeSight والذي يعمل كزوج ثان من العيون مثبتين على الطريق وذلك باستخدام زوج من الكاميرات المجسمة لالتقاط الصور الملونة مع ميزة استثنائية في التعرف على الصور بمقدرة تقارب العين البشرية.