رجل يتشاجر مع زوجته ليحطم منزله باستخدام طائرة متعمدا قتلها (فيديو)

صدم رجل من بوتسوانا منزله بطائرة خاصة بعد شجاره مع زوجته متعمدا قتلها.

دفعت خلافات عائلية بين رجل وزوجته إلى، قيام الزوج بصدم منزله بطائرة خاصة متعمدا قتل زوجته، بحسب مانقل موقع "ewn".

فبحسب الموقع فإن الزوج تصرف بوقاحة مع زوجته خلال الاحتفال بقدوم المولود الجديد، الأمر الذي دفع الحضور للطلب منه بمغادرة الحفل.

Botswana; Pilot killing himself over a women. Flying his plane into structure killing himself. pic.twitter.com/OUAEW8nsYI — Thinus (@SchoemanThinus) ٢٤ مارس ٢٠١٩

ليقوم الرجل بالاتصال بصديقه الذي كان في الحفل ليتأكد من بقاء الزوجة في المنزل، وليطلب من الحضور مغادرة المنزل.

لتحلق بعد فترة قصيرة طائرة فوق المنزل، ولتصدم المنزل، وبحسب وسائل الإعلام إلى أنه لم يكن هناك أي ضحايا سوى الطيار.