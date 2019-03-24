طيار ينتحر بطريقة استثنائية عقب شجار مع زوجته (فيديو)

اقتحم رجل بطائرة صغيرة خاصة مبنى ناد تابع لمطار مدني في بوتسوانا، اليوم الأحد، مقدما على الانتحار.

الطيار الذي يعمل في شركة "رحلات كالاهاري الجوية" انتحر بطريقة غير عادية، عقب التشاجر مع زوجته خلال سهرة.

وأوضح مسؤول أن الرجل استولى على طائرة من طراز King Air 200 واقتحم بها مبنى النادي، مصمما على قتل زوجته ورواد النادي وإزهاق روحه أيضا.

فيما قال شاهد عيان أن الرجل، قبل أن ينفذ خطته، سأل صديقا له كان داخل النادي، عن مكان وجود زوجته، وفهم صديقه على الفور أن شيئا ما سيحدث قريبا فغادر المبنى قبل دقائق من اقتحام الطائرة للمكان.

Botswana; Pilot killing himself over a women. Flying his plane into structure killing himself. pic.twitter.com/OUAEW8nsYI — Thinus (@SchoemanThinus) March 24, 2019

ولم يخلف الحادث عن ضحايا سوى الطيار المنتحر.