هاني شاكر يرد على أحلام: "شيرين زي أختي"

رد الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية في مصر، على سعي الفنانة الإماراتية أحلام، للصلح بين المطربة شيرين عبدالوهاب والنقابة.

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية في مصر قرارا بتوقف شيرين عن الغناء على خلفية إساءتها لمصر في حفل غنائي بالبحرين.

وقال هاني شاكر، على "تويتر": "سبق وتوسطت لشيرين في الصلح مع الموسيقار الراحل حسن أبو السعود"، مضيفا: "الفنانة الكبيرة أحلام، تقديري واحترامي لك ولروحك الطيبة الواضحة في رسالتك بخصوص شيرين التي اعتبرها أختا".

الفنانه الكبيره أحلام تقديري واحترامي لك ولروحك الطيبه الواضحه في رسالتك بخصوص شيرين التي اعتبرها أخت بل أبنه وأحترم موهبتها جداً وهي تعلم ذالك حين أبرمت الصلح بينها وبين الراحل حسن ابو السعود في منزلي بعد وقفها وقمت فعلاً بتوجيهها كأب مثلما قلتي انت في اخر مشكله لها وحضرت معها — Hany Shaker (@HanyShaker) March 24, 2019

وتابع: "بل ابنة وأحترم موهبتها جدا، وهي تعلم ذلك، وقمت بتوجيهها مثلما يفعل الأب".

واستطرد:"نصحتها بالامتناع عن الكلام غير المحسوب حفاظا على ما وصلت إليه من نجومية"، مضيفا: "لكن هذه المرة المزاح في نطاق الأمن القومي وصورة مصر أمام الوطن العربي".

وأوضح هاني شاكر:"الموضوع ليس في يدي، هناك تحقيق من مجلس الدولة والنقابة، والقرار ليس قراري على الرغم من شخصنتها للموضوع".

وناشدت أحلام هاني شاكر، بالوقوف إلى جانب شيرين، وتوسطت للصلح بينها وبين النقابة.

وكتبت أحلام على "تويتر": "شيرين لما غنت ما شربتش من نيلها زدنا عشقا لمصر، شيرين أحسها مثلي إنسانة طيبة وعفوية، وأكيد ولاؤها وحبها لبلدها لا يختلف عليه اثنان"، مضيفة:"اليوم وبعد أن شاهدت الفيديو، أنا أجزم بأنها لا تقصد الإساءة لبلدها، وتتكلم عن نفسها في كل مرة تتورط بسبب كلامها على المسرح والكل يعلم بذلك تماما".

وقالت أحلام:"رسالتي هذه المرة لكبيرنا في الفن وهرم الأغنية العربية وأمير الطرب ورئيس النقابة في مصر هاني شاكر".

#شيرين لما غنت ما شربتش من نيلها زدنا عشق ل مصر شيرين احسها مثلي انسانه طيبه وعفويه واكيد ولائها وحبها لبلدها لا يختلف عليه اثنان اليوم وبعد ان شاهدت الفيديوا انا أجزم بأنها لاتقصد الاساءه لبلدها و تتكلم عن نفسها في كل مره تتورط بسبب كلامها ع المسرح والكل يعلم بذلك تماماً #يتبع — A7lam أحلام 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) March 24, 2019

وتابعت أحلام:"أطالبه أن يأخذ موضوع فنانة شرفت بلدها بنت مصر شيرين بعين الاعتبار، وأن يوجهها مثل الأب"، مضيفة: "أنت فعلا أب للجميع".

ووجهت شيرين رسالة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعد اتهامها بالإساءة لبلادها، على خلفية حفلها الأخير الذي أحيته في البحرين، قائلة: "أنا حاسة بالاضطهاد في بلدي، وأنت أبونا كلنا"، بحسب موقع "إرم نيوز" الإماراتي.