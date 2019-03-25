بعد صورتها المثيرة للجدل مع صلاح... جيسي عبده مدافعة عن نفسها: لم أحضنه (فيديو)

وقالت جيسي عبده، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أمس الأحد: "علمت بتواجد صلاح في دبي، من أحد معارفها"، مشيرة إلى أنها كانت تقوم بتصوير مسلسلها الجديد هناك".
وأضافت الفنانة اللبنانية أنها تحدثت مع صلاح، خلال 3 دقائق فقط، هي مدة لقائها به، عن المسلسل وكرة القدم، وأخلاقه، لافتة إلى أنه كان حسن الاستقبال لمعجبيه.
وأكدت جيسي عبده لمقدم البرنامج، عمرو أديب، أنها ليست الفتاة التي احتضنت صلاح، وإنما فتاة أخرى، مشيرة أن هذا واضح الثياب والشعر.
الممثلة اللبنانية #جيسي_عبدو تلتقط فيديو ستوري مع #محمد_صلاح أثناء تصويره إعلان "#أديداس" في #مول_دبي 🎥pic.twitter.com/E8oi1ccniM— Zero Sport (@zerosportt) March 24, 2019
@mosalah— Salahteam | صلاح تيم (@itsMosalah) March 24, 2019
صباح الخير.. نجمنا محمد صلاح من دبي مول امس😉😉
.#ادعم_محمد_صلاح pic.twitter.com/QOK2IK3AWf
وعادت في البرنامج لتؤكد ما كتبته مع صورتها مع صلاح على "إنستغرام"، قائلة: "محمد صلاح مش فخر لجمهورية مصر، ده فخر لكل العرب، بس مش أنا اللي حضنته والله، دي واحدة تانية".
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