بعد صورتها المثيرة للجدل مع صلاح... جيسي عبده مدافعة عن نفسها: لم أحضنه (فيديو)

دافعت الممثلة اللبنانية، جيسي عبده، عن نفسها، بعد الاتهامات التي طالتها من الصورة التي التقطتها مع لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح.

وقالت جيسي عبده، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أمس الأحد: "علمت بتواجد صلاح في دبي، من أحد معارفها"، مشيرة إلى أنها كانت تقوم بتصوير مسلسلها الجديد هناك".

© REUTERS / CARL RECINE ممثلة لبنانية تثير تساؤلات بصورتها مع محمد صلاح في دبي

وأكدت أن صلاح كان داعما لمسلسل "سك على إخواتك"، الذي شاركت في بطولته، وعرض في رمضان الماضي، وشاهده وأبدى إعجابه به، ما جعلها حريصة على لقائه، فتوجهت إليه لتحيته.

وأضافت الفنانة اللبنانية أنها تحدثت مع صلاح، خلال 3 دقائق فقط، هي مدة لقائها به، عن المسلسل وكرة القدم، وأخلاقه، لافتة إلى أنه كان حسن الاستقبال لمعجبيه.

وأكدت جيسي عبده لمقدم البرنامج، عمرو أديب، أنها ليست الفتاة التي احتضنت صلاح، وإنما فتاة أخرى، مشيرة أن هذا واضح الثياب والشعر.

وعادت في البرنامج لتؤكد ما كتبته مع صورتها مع صلاح على "إنستغرام"، قائلة: "محمد صلاح مش فخر لجمهورية مصر، ده فخر لكل العرب، بس مش أنا اللي حضنته والله، دي واحدة تانية".