رغبت في إنهاء حياتها... بطلة "لعبة العروش" تكشف مواجهتها للموت مرتين

وقالت لجمهورها، الخميس، إنها واجهت الموت مرتين، عندما أصيبت بنزيفين في المخ، خلال السنوات الأولى من تصويرها للمسلسل الفائق الشهرة والحاصد للجوائز.ذا نيويوركر".
وفي مقال يحمل عنوان "معركة من أجل حياتي"، أشارت إلى أنها تعرضت للنزيف الأول الناجم عن تسلخ شريان دموي تمدد في 11 فبراير/شباط 2011 بعد الانتهاء من تصوير الموسم الأول من المسلسل.
وعانت الممثلة من آلام حادة وهي كانت فاقدة للوعي تقريبا ونقلت بصورة عاجلة إلى المستشفى.
وقالت: "كنت وقتها في الـ 24 من عمري، وخضعت لعملية استفقت منها مصابة بألم شديد وفاقدة القدرة على الكلام بشكل صحيح".
Mother Of Dragons, Daenerys Targaryen from the Game Of Thrones, played by Emilia Clark. #GOT Digital Art. @emiliaclarke @Daenerys pic.twitter.com/OUzgmJefpY— Mark Hunter (@MarkHunterArts) July 24, 2017
وروت الممثلة:
"اسمي الكامل هو إميليا إيزبل يوفيميا روز كلارك. لكنني لم أعد أتذكره وكنت أتفوه بكلمات غير مفهومة وأردت أن أنهي حياتي، فطلبت من الطاقم الطبي أن يدعني أموت، فمهنتي، وهي حلم حياتي، ترتكز على الكلام والتواصل".
وزالت مشاكل النطق في بضعة أيام، وغادرت إميليا كلارك المستشفى بعد شهر من دخوله، مستأنفة أنشطتها، ومحضرة عودتها لتصوير الموسم الثاني من "لعبة العروش"، واضطرت لتناول المورفين لتسكين آلامها الحادة والمثابرة بالرغم من إصابتها بتعب شديد.
وتابعت الممثلة: "كان تصوير الموسم الثاني الأصعب بالنسبة لي، وكنت أظن في كل دقيقة أنني سأموت"، لا سيما أن الأطباء شخصوا إصابتي "بتمدد شرياني آخر بسيط" يستدعي مراقبة منتظمة".
وفي العام 2013، تبين أن نطاق هذا التمدد تضاعف، فاضطرت كلارك لإجراء عملية كان من المفترض أن تكون بسيطة، ولكنها لم تسر على خير ما يرام، وتطلب الأمر جراحة طارئة مع ثقب الجمجمة لاحتواء النزيف.
وبعد نشر مقالها المؤثر، انغمرت إميليا كلارك بالعديد من رسائل الدعم والحب من جمهورها، ما جعلها تشكرهم في رسالة مصورة عبر حسابها الموثق على "إنستغرام"، وتقول لهم "مليون شكرا".
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🙏🏻 A million million thank you’s to everyone who has read shared and sent love for my story, it’s a beautiful thing to behold and I can’t quite believe how many of you this has affected! #❤️@sameyouorg is ready to hear your stories, how you recovered and what could have made that recovery experience better. By hearing your stories we can build a case for an improved aftercare experience for all in the future…who wouldn’t want that! #sameyoucharity #love #sometimestheworldshowsyouwhatkindesslookslike #thankyou #❤️ #💪🏻 #🙌
ويأتي مقال إميليا كلارك، قبل أسابيع من العرض الأول للموسم الثامن والأخير من مسلسل "لعبة العروش"، في 14 نيسان/أبريل المقبل، وهو إنتاج شبكة "إتش بي أو" الأمريكية.
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