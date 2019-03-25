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12:12 25 مارس/ آذار 2019
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    إميليا كلارك

    رغبت في إنهاء حياتها... بطلة "لعبة العروش" تكشف مواجهتها للموت مرتين

    © REUTERS / Mario Anzuoni
    منوعات
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    كشفت الممثلة البريطانية، إميليا كلارك، بطلة مسلسل "لعبة العروش"، عن سر خطير أثناء تصويرها أحداث المسلسل.

    وقالت لجمهورها، الخميس، إنها واجهت الموت مرتين، عندما أصيبت بنزيفين في المخ، خلال السنوات الأولى من تصويرها للمسلسل الفائق الشهرة والحاصد للجوائز.

    صراع العروش
    © Photo/ YouTube/GameofThrones
    شاهد تريلر الموسم الأخير من "صراع العروش"
    وكشفت كلارك (32 عاما)، الشهيرة في المسلسل من تجسيدها لدور "أم التنانين" "دينيريس تارجيرين، عن مواجهتها للموت، في مقال كتبته لمجلة "ذا نيويوركر". 

    وفي مقال يحمل عنوان "معركة من أجل حياتي"، أشارت إلى أنها تعرضت للنزيف الأول الناجم عن تسلخ شريان دموي تمدد في 11 فبراير/شباط 2011 بعد الانتهاء من تصوير الموسم الأول من المسلسل.

    وعانت الممثلة من آلام حادة وهي كانت فاقدة للوعي تقريبا ونقلت بصورة عاجلة إلى المستشفى.

    وقالت: "كنت وقتها في الـ 24 من عمري، وخضعت لعملية استفقت منها مصابة بألم شديد وفاقدة القدرة على الكلام بشكل صحيح".

    وروت الممثلة:

    "اسمي الكامل هو إميليا إيزبل يوفيميا روز كلارك. لكنني لم أعد أتذكره وكنت أتفوه بكلمات غير مفهومة وأردت أن أنهي حياتي، فطلبت من الطاقم الطبي أن يدعني أموت، فمهنتي، وهي حلم حياتي، ترتكز على الكلام والتواصل".

    وزالت مشاكل النطق في بضعة أيام، وغادرت إميليا كلارك المستشفى بعد شهر من دخوله، مستأنفة أنشطتها، ومحضرة عودتها لتصوير الموسم الثاني من "لعبة العروش"، واضطرت لتناول المورفين لتسكين آلامها الحادة والمثابرة بالرغم من إصابتها بتعب شديد.

    وتابعت الممثلة: "كان تصوير الموسم الثاني الأصعب بالنسبة لي، وكنت أظن في كل دقيقة أنني سأموت"، لا سيما أن الأطباء شخصوا إصابتي "بتمدد شرياني آخر بسيط" يستدعي مراقبة منتظمة".

    وفي العام 2013، تبين أن نطاق هذا التمدد تضاعف، فاضطرت كلارك لإجراء عملية كان من المفترض أن تكون بسيطة، ولكنها لم تسر على خير ما يرام، وتطلب الأمر جراحة طارئة مع ثقب الجمجمة لاحتواء النزيف.

    وبعد نشر مقالها المؤثر، انغمرت إميليا كلارك بالعديد من رسائل الدعم والحب من جمهورها، ما جعلها تشكرهم في رسالة مصورة عبر حسابها الموثق على "إنستغرام"، وتقول لهم "مليون شكرا".

    ويأتي مقال إميليا كلارك، قبل أسابيع من العرض الأول للموسم الثامن والأخير من مسلسل "لعبة العروش"، في 14 نيسان/أبريل المقبل، وهو إنتاج شبكة "إتش بي أو" الأمريكية.

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    الكلمات الدلالية:
    لعبة العروش, نزيف, مسلسل, صراع العروش, أخبار مشاهير, مشاهير, إتش بي أو, إميليا كلارك, بريطانيا
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