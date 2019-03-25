تسجيل
13:48 25 مارس/ آذار 2019
مباشر
    بحث
    رانيا يوسف

    "حيرتيني شوي"... رانيا يوسف تنفعل على مذيعة بسبب فستانها المثير (فيديو)

    © AFP 2019 / OMAR ZOHEIRY
    منوعات
    انسخ الرابط
    1 0 0

    انفعلت الممثلة المصرية، رانيا يوسف، على مذيعة خليجية، بعد أن تطرقت معها إلى فستانها المثير للجدل، الذي ارتدته في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، العام الماضي.

    وقالت المذيعة الإماراتية، مهيرة عبد العزيز، لرانيا يوسف، في حلقة أمس من برنامج "كلام نواعم"، المذاع على فضائية "إم بي سي" السعودية، إن الفنانة الإماراتية أحلام على سبيل المثال علقت على أزمتها، بأنها لماذا تعتذر عن الفستان طالما تشعر أنها لم تفعل أي شيء خاطئ، فردت الممثلة المصرية سريعا وبانفعال أنها اعتذرت عن أن الصور التقطت لها من الخلف وليس على جرأة الفستان.

    وواصلت مهيرة عبد العزيز، بأنه لا يجوز لوم المصورين على أزمة فستانها، لأنها ببساطة على السجادة الحمراء ومن الطبيعي أن يتم التقاط صور من كل الزوايا، إلا أن رانيا يوسف ظلت مصرة أن المصور هو المخطئ في هذا الأمر.

    وفي المقابل، علقت مهيرة عبد العزيز على إجابة رانيا يوسف، قائلة لها: "ترين أنه ما عندك تناقض لأن أنا صراحة حيرتيني شوي".

    ورفضت رانيا يوسف، في نفس البرنامج، الاتهامات الموجهة لها، بشأن تعمدها ارتداء ملابس مثيرة من أجل لفت الأنظار إليها.

    وقالت:

    "لست محتاجة للفت الأنظار، عمري 45 سنة، هل هذا العمر يعني أنني متقدمة في السن، العمر مجرد رقم والمهم كيف أرى نفسي ويراني الناس".

    وتابعت: "العري نسبي من مجتمع إلى آخر، ومن عقلية إلى أخرى، وأنا أعرف حدودي جيدا من خلال تركيزي على ارتداء ملابس مناسبة للمكان الذي سأذهب إليه".

    وأعربت رانيا يوسف في البرنامج، عن انزعاجها من الزج باسمها في الفيلم الفاضح، المنسوب إلى المخرج المصري، خالد يوسف.

    وقالت: "انزعجت مؤخرا من ارتباط اسمي بشخص وفيلم لا علاقة لي بهما… هذا حرام وليس حقيقيا، لقد ظلمت كثيرا لأنهم زجوا باسمي في الفيلم فقط من أجل كسب المزيد من المشاهدات".

    وأكد رانيا يوسف أن نشاطها الفني قل جدا في الفترة الحالية، وذلك لأنها أكثر فنانة ترفض أعمال فنية، بسبب اختياراتها الدقيقة، خاصة بعد نجاح مسلسلاتها "أهل كايرو" و"السبع وصايا" و"كأنه إمبارح".

    انظر أيضا:

    مفاجأة... ماذا قالت ابنتا رانيا يوسف عن مميزاتها كأم (فيديو)
    رانيا يوسف تفاجئ جمهورها بفستان قصير وتوجه رسالة لهم (صورة+فيديو)
    فيديو رانيا يوسف وحليمة بولند مع مرتضى منصور... ماذا يحدث
    بالفيديو... أول ظهور لوالد رانيا يوسف: لم تتعبني منذ ولادتها
    رانيا يوسف تكشف كيف تأثرت بكيم كارداشيان
    الكلمات الدلالية:
    فيلم إباحية, فستان رانيا يوسف, أخبار فنية, مشاهير, ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي, إم بي سي, رانيا يوسف, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    المتزحلقة الروسية ألينا زاغيتوفا خلال تقديم فقرة للأداء الفني الفردي للنساء، في إطار بطولة العالم للتزحلق الفني على الجليد لعام 2019 في مدينة سايتامي اليابانية
    كيف مرّ عيد "النوروز" في العراق وسوريا وبأي حال أصبحت القرم وروسيا...صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    تقرير مولر: لسان الحمار الديموقراطي طويل دون فائدة!
    تقرير مولر... لسان "الحمار الديموقراطي" طويل دون فائدة
    عملية الناتو العسكرية ضد يوغوسلافيا: تاريخ النزاع
    عملية "الناتو" العسكرية ضد يوغوسلافيا: تاريخ النزاع
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك