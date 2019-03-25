"حيرتيني شوي"... رانيا يوسف تنفعل على مذيعة بسبب فستانها المثير (فيديو)

انفعلت الممثلة المصرية، رانيا يوسف، على مذيعة خليجية، بعد أن تطرقت معها إلى فستانها المثير للجدل، الذي ارتدته في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، العام الماضي.

وقالت المذيعة الإماراتية، مهيرة عبد العزيز، لرانيا يوسف، في حلقة أمس من برنامج "كلام نواعم"، المذاع على فضائية "إم بي سي" السعودية، إن الفنانة الإماراتية أحلام على سبيل المثال علقت على أزمتها، بأنها لماذا تعتذر عن الفستان طالما تشعر أنها لم تفعل أي شيء خاطئ، فردت الممثلة المصرية سريعا وبانفعال أنها اعتذرت عن أن الصور التقطت لها من الخلف وليس على جرأة الفستان.

وواصلت مهيرة عبد العزيز، بأنه لا يجوز لوم المصورين على أزمة فستانها، لأنها ببساطة على السجادة الحمراء ومن الطبيعي أن يتم التقاط صور من كل الزوايا، إلا أن رانيا يوسف ظلت مصرة أن المصور هو المخطئ في هذا الأمر.

وفي المقابل، علقت مهيرة عبد العزيز على إجابة رانيا يوسف، قائلة لها: "ترين أنه ما عندك تناقض لأن أنا صراحة حيرتيني شوي".

ورفضت رانيا يوسف، في نفس البرنامج، الاتهامات الموجهة لها، بشأن تعمدها ارتداء ملابس مثيرة من أجل لفت الأنظار إليها.

وقالت:

"لست محتاجة للفت الأنظار، عمري 45 سنة، هل هذا العمر يعني أنني متقدمة في السن، العمر مجرد رقم والمهم كيف أرى نفسي ويراني الناس".

وتابعت: "العري نسبي من مجتمع إلى آخر، ومن عقلية إلى أخرى، وأنا أعرف حدودي جيدا من خلال تركيزي على ارتداء ملابس مناسبة للمكان الذي سأذهب إليه".

وأعربت رانيا يوسف في البرنامج، عن انزعاجها من الزج باسمها في الفيلم الفاضح، المنسوب إلى المخرج المصري، خالد يوسف.

وقالت: "انزعجت مؤخرا من ارتباط اسمي بشخص وفيلم لا علاقة لي بهما… هذا حرام وليس حقيقيا، لقد ظلمت كثيرا لأنهم زجوا باسمي في الفيلم فقط من أجل كسب المزيد من المشاهدات".

وأكد رانيا يوسف أن نشاطها الفني قل جدا في الفترة الحالية، وذلك لأنها أكثر فنانة ترفض أعمال فنية، بسبب اختياراتها الدقيقة، خاصة بعد نجاح مسلسلاتها "أهل كايرو" و"السبع وصايا" و"كأنه إمبارح".