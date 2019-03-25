بالفيديو... حليمة بولند: أحافظ على الصلوات باستمرار... لكني أحب "الدلع والأنوثة"

رفضت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، تصنيف ملابسها بأنها "مثيرة"، فيما أكدت أنها ملتزمة بأداء صلواتها.

وأكدت بولند، أمس الأحد، في لقائها مع برنامج "كلام نواعم"، المذاع على فضائية "إم بي سي" السعودية، أن طريقتها في التعامل والملابس التي ترتديها يمكن تصنيفها كـ "دلع وأنوثة " وليست إثارة.

وسألت مذيعات البرنامج حليمة بولند عن سبب اعتمادها على الحديث بدلال أمام الكاميرا، واستعراض أغراضها والهدايا التي تصل إليها، واتهمنها بالتصنع، لترد عليهن: "تصرفاتي حلوة وطبيعية".