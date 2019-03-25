بالفيديو... حليمة بولند: أحافظ على الصلوات باستمرار... لكني أحب "الدلع والأنوثة"

وأكدت بولند، أمس الأحد، في لقائها مع برنامج "كلام نواعم"، المذاع على فضائية "إم بي سي" السعودية، أن طريقتها في التعامل والملابس التي ترتديها يمكن تصنيفها كـ "دلع وأنوثة " وليست إثارة.
وسألت مذيعات البرنامج حليمة بولند عن سبب اعتمادها على الحديث بدلال أمام الكاميرا، واستعراض أغراضها والهدايا التي تصل إليها، واتهمنها بالتصنع، لترد عليهن: "تصرفاتي حلوة وطبيعية".
وعلقت الإعلامية الإماراتية، مهيرة عبد العزيز، على رد حليمة بولند بقولها: "لم يعد هناك داع لاستعراض إطلالاتك بشكل ملفت للانتباه"، لترد الأخيرة: "هل عندك مانع"، وتعود الأولى لتعلق: "هناك إثارة"، وتعلق الإعلامية الكويتية مجددا: "أنت تعتبرينها إثارة.. وجهة نظر أحترمها.. أنا شخصيا ما أعتبرها إثارة".
وبسؤالها عن كيف ترى تصرفاتها المثيرة أمام الكاميرات، ردت حليمة بولند: "أعتبرها دلع.. أنوثة.. كيوت"، فأحرجنها المذيعات مجددا بسؤالها عما ستفعله إذا قامت ابنتها الكبرى بنفس التصرفات بعد أعوام قليلة من الآن، لترد النجمة الكويتية من جديد: "ابنتي تفعل ما تريده.. المعنى مطاطي ونسبي للإثارة.. الإثارة هي حليمة.. ولكن أنا ملتزمة كتير بصلاتي وبديني".
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