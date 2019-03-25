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13:46 25 مارس/ آذار 2019
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    شعار شركة أبل الأمريكية

    مؤتمر "آبل" يكشف لأول مرة عن خدمات ومنتجات جديدة

    © REUTERS / REGIS DUVIGNAU
    منوعات
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    تتجه أنظار عشاق عملاقة التكنولوجيا الأمريكية، "أبل"، إلى مقرها الرئيسي في كاليفورنيا، اليوم الاثنين، وسط ترقب لإعلانها عن منتجات جديدة كليا.

    ومن المتوقع أن تعلن "آبل"، اليوم ااثنين، عن إطلاقها خدمة بث رقمي، من الممكن أن تشكل منافسا قويا لكل من موقعي "نيتفلكس" و"أمازون"، وحتى قنوات الكابل نفسها، وفقا لـ"رويترز".

    الممثلة الأمريكية ساندرا بولوك
    © AFP 2019 / MICHAEL LOCCISANO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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    ومن المتوقع أن تحتوي خدمة فيديو "آبل" الجديدة على عروض تلفزيونية وأفلام أصلية، كلفت الشركة الأمريكية أكثر من مليار دولار، وهو أقل بكثير من إنفاق "نيتفلكس" و"إتش بي أو" سنويا.

    كما أنه من المتوقع أن تعلن "آبل" في مؤتمرها اليوم، عن خدمة باشتراك، مقابل التزويد بالأخبار والترفيه والرياضة المجمعة من الصحف والمجلات.

    وستكشف "آبل" عن مفاجآتها من داخل مقرها الرئيسي في كوبرتينو، كاليفورنيا، وذلك في حدث ضخم سيحضره مشاهير هوليوود.

    وتعمل "آبل" على اقتحام مجال البث الرقمي، في سبيل بحثها عن نمو جديد لها، بعد أن بدأت مبيعات منتجها الرئيسي، هاتف "آيفون" الذكي في الانخفاض.

    وأطلقت "آبل" بثا مباشرا لمؤتمرها اليوم، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك عبر موقعها الرسمي.

    وكان مؤسس "آبل" الراحل، ستيف جوبز، فكر منذ البداية في إنشاء شركة تلفزيونية قوية، ولكنه لم يستطع تنفيذها حتى وفاته في عام 2011، وهو ما دفع خليفته، تيم كوك، الرئيس التنفيذي الحالي للشركة، وبعد 8 سنوات، للقيام بخطوات فعلية إزاء المشروع.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار تكنولوجيا, تكنولوجيا, آيفون, نيتفلكس, شركة أبل, أبل, تيم كوك, ستيف جوبز, أمريكا, الولايات المتحدة الأمريكية
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