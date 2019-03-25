صيادون يصطادون بدلا من السمك غواصة صينية (صو)

اصطاد صيادو جزيرة بنتان في إندونيسيا غواصة غير مأهولة في بحر الصين الجنوبي، وتم تحديدها لاحقًا على أنها الغواصة غير المأهولة هييي -7000، التابعة للبحرية الصينية.

وتم إخراج الغواصة غير المأهولة ذات الجناحات الصغيرة إلى الشاطئ وتسليمها للشرطة الإندونيسية، وفقا لdambiev.

تم تطوير الغواصة غير المأهولة Haiyi-7000 من قبل معهد شنيانغ للتشغيل الآلي لسلاح البحرية لجيش التحرير الشعبي الصيني. مهمة الجهاز هي دراسة الجزء السفلي ومراقبة المناطق المحددة لاختراق غواصات العدو. في شهر واحد، يمكن للغواصة باستخدام التيارات المارة السفر لمسافة تصل إلى ألف كيلومتر.

خلال الاختبار في عام 2017، غاصت الغواصة في خندق ماريانا إلى مستوى 6329 مت ، مسجلة رقماً قياسياً عالمياً. في أغسطس/ آب من نفس العام، أطلق جيش التحرير الشعبي الصيني 12 مركبة للقيام بواجب تجريبي في بحر الصين الجنوبي. ومن المحتمل أن تكون الغواصة المصطادة إحداها.