بالصور... الحامل الأكثر أناقة في العالم

تحرص الكثير من النجمات العالميات على المحافظة على تألقهن وإطلالتهن المتميزة أثناء الحمل تماما كما تفعل مدونة الأزياء الشهيرة لورا ويلز التي تمنح متابعيها الذين تجاوزوا 200 ألف مشترك، نصائحها الخاصّة لتنسيق القطع المختلفة بسهولة وسرعة.
ولورا التي لطالما كانت حريصة على الحفاظ على أناقتها حتى فى شهور الحمل الأخيرة، بالإضافة إلى كونها تدير صفحتها الشخصية على الانستفرام "The Fashion Bug Blog"هي أم لطفلتين ميلا وأنوشكا وفي انتظار مولودها الثالث.
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A baby and a bump ❤️ Some days I still can’t believe I am soon going to have a 2 year old, a 1 year old and a newborn ❤️❤️❤️ Hope you all had a relaxing Sunday. Both pieces I’m wearing are on sale and my earrings are old but the brand has some fab new season ones (clip ons and super light btw!) http://liketk.it/2zHTO #liketkit @liketoknow.it (affiliate links used)
ووفقا لمتابعيها فإن لورا هي الامرأة الحامل الأكثر أناقة في العالم.
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