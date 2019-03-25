بالصور... الحامل الأكثر أناقة في العالم

الحفاظ على الأناقة خلال فترة الحمل ليس بالأمر السهل، فكيف إذا كانت هذه الامرأة أم لطفلتين.

تحرص الكثير من النجمات العالميات على المحافظة على تألقهن وإطلالتهن المتميزة أثناء الحمل تماما كما تفعل مدونة الأزياء الشهيرة لورا ويلز التي تمنح متابعيها الذين تجاوزوا 200 ألف مشترك، نصائحها الخاصّة لتنسيق القطع المختلفة بسهولة وسرعة.

ولورا التي لطالما كانت حريصة على الحفاظ على أناقتها حتى فى شهور الحمل الأخيرة، بالإضافة إلى كونها تدير صفحتها الشخصية على الانستفرام "The Fashion Bug Blog"هي أم لطفلتين ميلا وأنوشكا وفي انتظار مولودها الثالث.

ووفقا لمتابعيها فإن لورا هي الامرأة الحامل الأكثر أناقة في العالم.