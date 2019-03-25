شابة صينية تقطع 70000 كم بسيارتها الخاصة لتصل إلى سوريا (صور وفيديو)

قطعت صحفية صينية شابة مسافة تقدر بـ70000 كيلومتر لتصل اليوم إلى العاصمة السورية دمشق في جولة حول العالم شملت أوروبا وأفريقيا وآسيا.

وفي تصريح خاص لمراسل "سبوتنيك" في دمشق أعربت وو شان (30 سنة) عن سعادتها بالوصول إلى سوريا وقالت: وجدت أن سوريا آمنة جدا وأحببت أن أوصل رسالة بأن الأمان عاد إليها مجددا وأصبح الوضع فيها مستقرا وأشارت إلى أنها كانت تسمع أشياء سلبية عن سورية لكنها وجدت الوضع فيها طبيعيا وإيجابيا الأمر الذي أعطاها اطمئنانا كبيرا.

وحول مسار الرحلة أوضحت شان أنها وصلت إلى دمشق من مدخلها الجنوبي قادمة من الأردن وأنها تستعد للذهاب إلى مدينة حلب وقالت: بدأت هذه الرحلة منذ /18/ شهرا وكنت أقيم أسبوعين في كل دولة أزورها.

وأوضحت شان أنها زارت حتى الآن 60 دولة بسيارة صينية ضمن هذه الجولة وقالت: أريد أن أثبت للعالم أن المنتجات الصينية جيدة وذات فعالية عالية ويمكن زيارة مختلف أنحاء العالم بهذه السيارة.

وحول هدفها من هذه الجولة قالت: أنا عازبة ولا أتحمل عبئا ثقيلا في الحياة ووجدت بأنني قادرة على القيام بهذه الجولة فعندي شغف كبير للتعرف على مختلف ثقافات الشعوب في العالم وأعرف أن سوريا دولة عربية غالبيتها من المسلمين وفيها عقائد روحية وهذا شيء جميل.

© Sputnik . Mohammad Nejim الصحفية الصينية وو شان في دمشق

وعن سبب قيامها بهذه الرحلة لوحدها كل هذه المسافات الطويلة قالت "شان" لم أختر أن أكون وحيدة لكن الواقع هو الذي اختار ذلك لأنه لا يمكن أن تجد شخصين لديهما نفس الاهتمامات ونفس الطريقة في التفكير والاهتمام ويرغبان بالذهاب إلى نفس الأماكن لذلك قررت أن أكون لوحدي.

وذكرت الصحفية الصينية وو شان أنها تعمل صحفية ومعدة برامج في عدد من المحطات والمواقع الإلكترونية الصينية.