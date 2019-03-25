السعودية تستعد لافتتاح دار عرض سينمائية رابعة في الرياض

تستعد شركة "فوكس سينما"، التي تديرها مجموعة ماجد الفطيم السعودية، لافتتاح دار عرض سينمائية رابعة في الرياض، خلال شهر أبريل/ نيسان المقبل.

© Fotolia / Peych_p تعرف على أول فيلم عربي سيعرض في السينما السعودية

وتقوم مجموعة "ماجد الفطيم" بأنشطة رائدة في عالم مراكز التسوق والتجزئة والترفيه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا.

وقال محمد الهاشمي، الرئيس الإقليمي لمشاريع مجموعة الفطيم في السعودية، إنه سيتم افتتاح سينما جديدة في برج المملكة، في أبريل المقبل، لافتا إلى أنها ستكون الرابعة في الرياض، والخامسة في المملكة العربية السعودية، بحسب موقع "عاجل" السعودي.

وأثنى الهاشمي على جهود الحكومة السعودية، وعملها لتسهيل عمل الشركة، لإنهاء مهامها على وجه السرعة، مضيفا "نحاول أن نقدم أفضل خدمة".

ودشنت "فوكس سينما" أول دار عرض سينمائي تحتوي على أربع شاشات سينما في الرياض، في مايو/ أيار الماضي.

يأتي ذلك ضمن خطة لبناء 600 شاشة في جميع أنحاء المملكة، باستثمارات تصل إلى ملياري ريال.