طبيب سعودي يكشف تأثير النعناع على هرمون الذكورة

ووفقا لصحيفة "عاجل"، قال النمر إنه في حالة استخدام النعناع كأعشاب طازجة لنكهة الشاي أو المشروبات الأخرى، فإنه لا يؤثر على تركيز هرمون الذكورة ولا على عدد الحيوانات المنوية.

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وتابع، أنه في حال استخدام النعناع كزيت مستخلص، فيجب ألا يزيد استهلاك الفرد منه على 40 ملليغرام/ كجم يوميا.

وأكمل النمر أن السعال المتكرر لا يفتح الشريان المسدود لمريض القلب، في حال تعرضه لجلطة بل قد تضره، مشددا على عدم التوقف عن العلاج بالأسبرين إلا بتوجيه الطبيب المعالج المدرك لتفاصيل الحالة.

ووجه استشاري أمراض القلب نصائح للشاب، الذي يجمع بين وظيفتين للحفاظ على صحته الجسدية والنفسية، بأخذ قسط كاف من النوم، وتناول طعام صحي، وعدم التدخين، وعدم الإكثار من القهوة، ومتابعة الضغط والكوليسترول.

ووجه الدكتور النمر رسالة للآباء والأمهات، بعدم إهمال أي التهاب في حلق الطفل، فقد يكون ذلك الالتهاب بكتيريا ويسبب الحمى الروماتيزمية في المفاصل والقلب، مطالبا في تلك الحالة بالذهاب إلى الطبيب، مشيرا إلى أن الحمى الروماتيزمية تحدث في 3% فقط من التهابات اللوز غير المعالجة.