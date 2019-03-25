بعد أن شوه العشرات دون تخدير... حكم قضائي ضد "طبيب الشر" (فيديو)

تم الحكم على فنان وشم وخبير "تعديل أجساد" بريطاني، بالسجن ثلاث سنوات و4 أشهر، لإجرائه عمليات جراحية دون "أساس طبي".

ووفقا لشبكة "سكاي نيوز"، أدانت المحكمة، بريندان مكارثي، صاحب الـ50 عاما، لتسببه بأضرار جسدية لعملائه.

وقطع مكارثي الملقب بـ"طبيب الشر" أذن أحد زبائنه وحلمة ثدي آخر، وقسم لسان ثالث إلى نصفين، إضافة إلى ممارسات أخرى أدت لتشويه مجموعة من البشر، وتم تنفيذ جميع العمليات بموافقة العملاء وبدون تخدير.

Brendan McCarthy aka 'Dr.Evil' has been sentenced to 3 years 4 months in jail after performing extreme body modifications.



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وقرر قضاة المحكمة الذين نظروا في القضية أن عمليات مكارثي، لا ينبغي أن تصنف بنفس الفئة مع ما يقوم به فنانو الوشم.

وأشار القضاة إلى أن إجراء إزالة جزء من الأذن "تم بمهارة"، لكنهم قرروا أيضا أن هذا ضرر جسدي ولا يمكن القيام بمثل تلك العمليات إلا بوجود "أساس طبي"، حيث لا يمتلك مكارثي أي ترخيص طبي أو شهادات في هذا المجال.