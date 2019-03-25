اكتشاف وحش بحري عمره 520 مليون سنة (صورة)

عثر علماء على بقايا وحش بحري غامض عمره 520 مليون عام، يمتلك 18 مخلبا تشبه الريش حول فمه، في أعماق المياه الصينية.

ويتخذ المخلوق شكل "الهلام البحري"، حيث تغطي الشعيرات الكبيرة مخالب الافتراس، على غرار أهداب الهلام التي تسمح له بالسباحة في الماء.

Mysterious 520 million-year-old sea monster with tentacles coming out of its mouth discovered https://t.co/AB6Afmvw7U pic.twitter.com/b16v9DukjF — The Stars Post (@TheStarsPost2) March 24, 2019

وأوضح الباحث الرئيس في الدراسة، جاكوب فينثر، من جامعة بريستول، أهمية هذا الحيوان، في دراسة حقبة زمنية مهمة من عمر كوكب الأرض.

وتم الربط بين الوحش المكتشف، والحفريات القديمة لكائنات بحرية أخرى، ترجع إلى عصر ما قبل التاريخ.