مقطع مسرب يكشف اعتداء وحشيا من ضباط على مراهق (فيديو)

تم تسريب مقطع فيديو يظهر اعتداء "وحشيا" من أربعة ضباط على مراهق أمريكي اصطدمت سيارته بعمود كهرباء، بينما كان يفر من الشرطة.

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، تسبب الفيديو في إقالة مجموعة من الضباط، إثر إدانة هيئة محلفين للضباط باستخدام القوة المفرطة.

وأكد مسؤولون، أن الضابط مايكل كينيدي، صاحب الـ29 عاما، متهم بحرمان المراهق من حقوقه ويواجه عقوبة قد تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات.

وقام الضابط وأحد زملائه بجر المراهق من النافذة إلى الأرض، ثم اجتمع الضباط الأربعة وبدأوا في ضربه.

وركل الضباط المراهق ولكموه، بعد أن وضع أحدهم الأصفاد في يده، وضغط أحدهم بركبته على رقبة المراهق.

وذكرت مصادر أن كينيدي وضابطا آخر أقيلا في أعقاب التحقيق، كما دخل المعتدى عليه للمستشفى لتلقي العلاج قبل إطلاق سراحه.