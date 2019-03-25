بعد مفاجأة الفستان القصير... رانيا يوسف تبهر متابعيها بفيديو جديد

أثارة الفنانة المصرية رانيا يوسف، موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقطع مصور لها وهي تمارس تمارين رياضية.

ونشرت رانيا يوسف المقطع المصور على قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، وهي تمارس الرياضة في أحد الصالات الرياضية، ونشرت المقطع المصور ذاته على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت رانيا على المقطع على حساباتها على "فيسبوك" و"انستغرام"، "الوقت ده محتاج أننا نروح الجيم، الشتاء قرب يخلص ومحتاجين نشاط".

وتباينت ردود الفعل حول رانيا يوسف، التي ظهرت في كامل لياقتها، وتفاعل العديد من جمهورها مع المقطع، خاصة وأن هذا المقطع ليس الأول لها أثناء ممارستها الرياضة، بل اعتادت رانيا على نشر مقاطع لها أثناء تواجدها في "الجيم".

وكانت رانيا يوسف قد فاجئت متابعيها بالظهور بإطلالة جريئة مجددا بعد الأزمات الكبيرة التي وقعت بها مؤخرا بسبب فستانها الجريء في مهرجان القاهرة السينمائي قبل أن تعود لتثير الجدل مرة أخرى.

Learn to enjoy every minute of your life ❤ pic.twitter.com/nF4iMEe1b2 — رانيا يوسف (@RaniahYousief) March 9, 2019

​ونشرت رانيا يوسف صورة جديدة لها على حسابها الرسمي بـ "تويتر"، ظهرت بها بفستان قصير وبإطلالة جريئة خلال تواجدها في إحدى المناسبات.