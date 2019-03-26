لأول مرة... أنغام تظهر إعلاميا مع زوجها أحمد إبراهيم وتوجه رسالة للجمهور (فيديو)

تظهر المطربة المصرية أنغام لأول مرة مع زوجها الموزع أحمد إبراهيم، وذلك بعد إعلان زواجهما خلال الفترة الماضية.

وقال الإعلامي اللبناني، نيشان، إن "النجمة أنغام وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، في أول لقاء تلفزيوني بعد زواجهما، صورنا الحلقة الأخيرة من توأم روحي ليلة أمس".

مع النجمة أنغام وزوجها الموزع الموسيقي أحمد ابراهيم في أوّل لقاء تلفزيوني بعد زواجهما،

صوّرنا الحلقة الأخيرة من #توأم_روحي ليلة أمس.

وهذه رسالة أنغام.

جزيل الشكر لكميل طانيوس، طوني سمعان، جان نخول، واستوديو فيزيون. pic.twitter.com/GXH41Ox9Op — نيشان (@Neshan) March 25, 2019

ونشر نيشان رسالة من المطربة أنغام، تقول فيها: "بـ أقول للناس يحبوا الحياة ويفرحوا ولو الحب جه لحد عندهم يفتحوا الباب".

ويعرض برنامج توأم روحي في شهر رمضان المقبل، ويقدمه الإعلامي اللبناني نيشان.

وأعلنت أنغام زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم خلال شهر فبراير/شباط الماضي.