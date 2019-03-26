لأول مرة... أنغام تظهر إعلاميا مع زوجها أحمد إبراهيم وتوجه رسالة للجمهور (فيديو)

وقال الإعلامي اللبناني، نيشان، إن "النجمة أنغام وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، في أول لقاء تلفزيوني بعد زواجهما، صورنا الحلقة الأخيرة من توأم روحي ليلة أمس".
مع النجمة أنغام وزوجها الموزع الموسيقي أحمد ابراهيم في أوّل لقاء تلفزيوني بعد زواجهما،— نيشان (@Neshan) March 25, 2019
صوّرنا الحلقة الأخيرة من #توأم_روحي ليلة أمس.
وهذه رسالة أنغام.
جزيل الشكر لكميل طانيوس، طوني سمعان، جان نخول، واستوديو فيزيون. pic.twitter.com/GXH41Ox9Op
ونشر نيشان رسالة من المطربة أنغام، تقول فيها: "بـ أقول للناس يحبوا الحياة ويفرحوا ولو الحب جه لحد عندهم يفتحوا الباب".
ويعرض برنامج توأم روحي في شهر رمضان المقبل، ويقدمه الإعلامي اللبناني نيشان.
وأعلنت أنغام زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم خلال شهر فبراير/شباط الماضي.
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