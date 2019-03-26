بيع ساعة القذافي في دبي بسعر قياسي (صورة)

بيعت ساعة كانت مملوكة للزعيم الليبي السابق معمر القذافي، من طراز باتيك فيليب وصنعت في عام 1979 بناء على طلبه، بمبلغ قياسي وصل إلى 193750 دولارا في مزاد كريستي للساعات النادرة الذي أقيم في دبي.

وقبل المزاد، قدر ثمن ساعة اليد من الذهب عيار 18 قيراطا وهي على شكل وسادة من قِبل صالة كريستي بحوالي 25 ألف دولار.

وحصل أحد المشاركين المجهولين في المزاد، على الساعة بمبلغ 193750 دولارا، أكثر بنسبة 675 في المائة من السعر المتوقع.

حققت ساعة كان يمتلكها الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، وهي من طراز باتيك فيليب وصنعت في عام 1979 بناءً على طلبه، مبلغ 193750 دولارًا في مزاد كريستي للساعات النادرة الذي أقيم في دبي.#قروب_ماسة_عمان pic.twitter.com/ocEgEH9jdo — راشد الحبسي (@loveroman700) March 25, 2019

وتضم الساعة التي عرضها للبيع أحد المسؤولين البارزين في الشرق الأوسط، نقشا باللغة العربية على قرصها ذي اللون الأخضر الفاتح يقول: "في الحاجة، تكمن الحرية"، مصحوبة بتوقيع القذافي.

وتم التكليف بصناعة الساعة من قبل القذافي، للاحتفال بيوم العمال الليبي في عام 1978.