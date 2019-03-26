دراسة: قلة النوم تفقدك جاذبيتك

كشفت دراسة حديثة أن أضرار قلة النوم لا تكون على الجانب الصحي فقط، بل أن لها أيضا أضرار اجتماعية.

ووفقا للدراسة، أثبت باحثون في معهد كارلولينسكا في ستوكهولم، أن الأشخاص الذين يظلون مستيقظين لفترة طويلة (31 ساعة) عقب ليلة نوم قصيرة ينظر إليهم على أنهم غير جذابين وغير أصحاء ومجهدون، ما يتسبب في عزلهم اجتماعيا.

وطلب الباحثون من 25 فردا من الأصحاء القدوم إلى جلسة تصوير مرة عقب ليلتين ناموا خلالهما مدة ثماني ساعات ومرة بعد ليلتين متتاليتين ناموا خلالهما مدة أربع ساعات فقط.

© Sputnik . Илья Питалев دراسة تكشف "أسطورة" العدد الكافي لساعات النوم

وأوضح الباحثون أن هذا النقص الجزئي في النوم معتاد في الحياة اليومية أكثر من الحرمان التام من النوم.

وبعد ذلك طلب الباحثون من 122 شخصا تقييم تعبيرات وجه أفراد العينة في الصور وذلك من خلال ذكرهم إلى أي مدى يرون أفراد العينة جذابين وأصحاء وجديرين بالثقة، وما إذا كانوا يرغبون في قضاء وقت معهم.

وتبين من خلال التقييم أن الأشخاص الذين لم يأخذوا قسطا كافيا من النوم كانوا منبوذين وغير محبوبين، حيث رغب المسؤولون عن التقييم في قضاء وقت أقل بصورة واضحة معهم مقارنة بعينة الأفراد الذين أخذوا قسطا كافيا من النوم.

كما تم تقييم الأشخاص الذين بدا على ملامحهم الإنهاك جراء قلة النوم على أنهم أقل جاذبية وصحة ويغلب النعاس عليهم.