بالفيديو...حسناء صينية بوجه ملائكي وعضلات رجل

اكتسبت فتاة صينية تبلغ من العمر 21 عامًا شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب احترافها لعبة كمال الأجسام وقدرتها على رفع الأثقال ببراعة.

وتشارك تشينغ لو الملقبة "باربي كينغ كونغ" متابعيها الذين بلغ عددهم إلى 300 ألف متابع روتينها اليومي وجلسات التدريب في صالة الألعاب الرياضية.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية تمتاز اللاعبة الشابة بقدرتها على رفع أثقال تزن ضعفي وزنها "120 كيلوغراماً" ، على الرغم من ضآلة حجمها وملامحها البرئية.

وكشفت الحسناء الرياضية التي اعتادت أن تكون تلميذة خجولة في طفولتها، أن رغبتها في احتراف هذه الرياضة جاءت بعدما قامت صديقتها باصطحابها لمشاهدة مسابقة كمال الأجسام للفتيات.

وقالت:

"النساء في المسابقة كن جميلات للغاية. لقد أظهرن نوعا جديدا من الجمال، وبدون بصحة جيدة. لقد تركت تلك اللعبة انطباعًا عميقًا بداخلي".

وأضافت تشينغ: "لدى الشعب الصيني اعتقاد أن المرأة يجب أن تبدو ضعيفة لتكون جميلة، ولكن من قال أننا لا نستطيع أن نفعل أشياء يمكن أن يفعلها الرجال، تماما مثل مولان "الشخصية الكرتونية من أفلام ديزني" في العصور القديمة ".

وردا على الانتقادات التي توجه لها من قبل بعض متابعيها : "أعتقد أن أي شخص يملك شهرة على وسائل التواصل الاجتماعي عرضة لانتقادات لاذعة، فالجمال مسألة نسبية. آمل أن أحافظ على جسد صحي وأن أشجع الناس من حولي على ممارسة هذه الرياضة "، موضحةً أن طموحها هو المشاركة في المزيد من مسابقات كمال الأجسام.