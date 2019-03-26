خلاف بين زوجين أبيضين لولادة طفل أسمر... والزوجة تبرر: القهوة السبب

وبررت الزوجة صاحبة الـ24 عاما، ولادة الطفل أسمر اللون، بإدمان زوجها شرب القهوة.
وأثارت الحادثة جدلا كبيرا بين والدي الطفل، فكل طرف منهما يبحث عن تفسير لسبب إنجاب طفل ذي بشرة سوداء من أبوين أبيضين.
وأجابت الزوجة: "لا شيء يمكن أن يبرر لون بشرته إلا القهوة التي تحتسيها كل يوم، أنا لم أخنك، أنت تشرب القهوة دائما ليلا ونهارا، كل ساعة، وهذا هو السبب الوحيد لذلك".
ويبدو أن الرجل اقتنع بتبريرات زوجته، موضحا: "أشعر بالخجل لأنني شككت في شريكتي صحيح أنني أشرب الكثير من القهوة في الآونة الأخيرة وهذا قد يكون له تأثير بطريقة أو بأخرى على لون بشرة المولود".
وأتم: "بكل تأكيد أنا أثق في شريكتي، ولن أقوم بإجراء اختبار الأبوة".
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