خلاف بين زوجين أبيضين لولادة طفل أسمر... والزوجة تبرر: القهوة السبب

نشب خلاف بين زوجين في مستشفى جامعة فالنسيا بإسبانيا، عقب إنجاب السيدة طفلا بشرته داكنة اللون.

وبررت الزوجة صاحبة الـ24 عاما، ولادة الطفل أسمر اللون، بإدمان زوجها شرب القهوة.

وأثارت الحادثة جدلا كبيرا بين والدي الطفل، فكل طرف منهما يبحث عن تفسير لسبب إنجاب طفل ذي بشرة سوداء من أبوين أبيضين.

© Fotolia / Kaspars Grinvalds كوب واحد من الشاي أو القهوة... قد يكون "قاتلا" لطفلك

وقال الزوج لزوجته داخل غرفة الولادة: "أنا لست عنصريا، لا يهمني لون بشرته، لكن هل يعني هذا أنك خنتني".

وأجابت الزوجة: "لا شيء يمكن أن يبرر لون بشرته إلا القهوة التي تحتسيها كل يوم، أنا لم أخنك، أنت تشرب القهوة دائما ليلا ونهارا، كل ساعة، وهذا هو السبب الوحيد لذلك".

ويبدو أن الرجل اقتنع بتبريرات زوجته، موضحا: "أشعر بالخجل لأنني شككت في شريكتي صحيح أنني أشرب الكثير من القهوة في الآونة الأخيرة وهذا قد يكون له تأثير بطريقة أو بأخرى على لون بشرة المولود".

وأتم: "بكل تأكيد أنا أثق في شريكتي، ولن أقوم بإجراء اختبار الأبوة".