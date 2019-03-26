أثناء صلاة الجمعة... شخص يحاول الاعتداء على الإمام خلال الخطبة والأخير يوجه له ضربة قاضية (فيديو)

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه شخص يعتدي على إمام مسجد في الإسكندرية، أثناء إلقاء خطبة الجمعة الماضية.

ووفقا لجريدة "فيتو" المصرية، فوجئ المصلون في مسجد فيصل بمنطقة سيدي بشر في الإسكندرية، بتقدم أحد الأشخاص نحو المنبر محاولا الاعتداء على إمام المسجد مستعينا بحزامه.

ونجح الإمام في رد الاعتداء وركل المعتدي، وإبعاده عن المنبر، قبل أن يسيطر عليه المصلون.

وأكد الشيخ حاتم الحلاج، إمام المسجد المعتدى عليه، صحة الواقعة، موضحا أنه فوجئ بهذا الشخص يحاول الصعود على المنبر لضربه أثناء الخطبة التي كانت تتحدث عن المخدرات.

وأضاف الحلاج، أنه لا يعرف هذا الشخص أو سبق أن قابله من قبل، كاشفا أن مديرية الأوقاف قامت بتحرير محضر ضد المعتدي وتم إلقاء القبض عليه.