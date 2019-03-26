"أبل" تقدم عرضا لا يمكن رفضه... "آيفون" بسعر خيالي

على الرغم من تخلي شركة "أبل" الأمريكية عن تصنيع هاتفها "آيفون إس إي"، إلا أنها لم تتخل عن فكرة جني الأرباح، بالاستمرار في بيعه.

وقدمت "أبل" عرضا لزبائنها، عبر موقعها الإلكتروني، بشأن هاتفها الصغير ذو الشاشة البالغ حجمها 4 بوصات، وهو بإعادة بيعه بأسعار تبدأ من 249 دولارا أمريكيا.

ويتوافر الهاتف بالألوان الفضي والذهبي والفضي الفضائي والذهبي الوردي، وبسعة تخزين تبلغ 32 غيغابايت، وذلك تحت بند "التصفية".

وتعد هذه الخطوة بمثابة أخبار رائعة لأي شخص لا يرغب في إنفاق المزيد من الأموال على هواتف "آيفون إكس آر" و"آيفون إكس إس" و"آيفون إكس إس ماكس".

وكانت "أبل" أطلقت هاتف "إس إي" في مارس/ آذار 2016، وذلك كجزء من الجيل التاسع من هواتف "آيفون".

How to delete all messages from Apple iPhone SE?— https://t.co/3XEXU9ZAcV



Decided to trade in your old Apple iPhone SE? You must want to delete your personal information on it before that. Here’s a guide displaying how to clean up text messages on Apple iPhone SE… pic.twitter.com/iYreBQiLoL — TeachiDaily (@DailyTeachi) March 26, 2019

وهاتف "آيفون إس إي" مزود بشاشة ريتينا بقياس 4 بوصات، وشريحة معالجة A9، وتقنية البصمة، وكاميرا خلفية بدقة 12 ميغابكسل، ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملليمتر، ما يجعله مطابقا تقريبا لهاتف "آيفون 5 إس".