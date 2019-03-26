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19:03 26 مارس/ آذار 2019
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    الراقصة المصرية سما المصري

    مصر... وقف عرض برنامج تلفزيوني بسبب "تشويه صورة الرجال"

    instagram/samaelmasrii
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    أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، قرارا بمنع بث برنامج "قطعوا الرجالة"، المعروض عبر فضائيتي "النهار" و"القاهرة والناس".

    وجاء في قرار المجلس، برئاسة مكرم محمد أحمد، أن البرنامج ممنوع من البث، لحين مراجعة اسمه ومحتواه، وفقا لـ "بوابة الأهرام" المصرية.

    وأشار المجلس إلى أن لجنة الرصد والشكاوى انتهت إلى منع بث البرنامج لمدة مؤقتة،" لاحتوائه على تمييز ضد الرجال وقيام فكرته حول تشويه صورتهم والتحريض الدائم ضدهم والحط من شأنهم واستخدام ألفاظ وعبارات مشينة بحقهم لإظهارهم بصورة غير لائقة".

    وكلف المجلس أمينه العام والجهات المختصة بتنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

    ومن جانبه، أشاد الداعية الإسلامي، خالد الجندي، بقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بوقف برنامج "قطعوا الرجالة"، مستنكرًا وجود برنامج يحمل هذا الاسم، قائلا: "اسم غريب جدا.. إيه المستوى ده؟!.. الرجل يعني الحنان والدفء والعطاء والتضحية والكرامة والقدوة والمثل والاحتواء".

    وقال "الجندي" خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، عبر فضائية "dmc" المصرية: "عاوزة تشتمي ناس معينة، قولي أشباه الرجال أو الأندال لكن مش الرجال"، مطالبا: "ارتقوا.. اعرفوا أنكم بتكلموا ملايين المشاهدين، لا داعٍ لتحزيب المجتمع وتفتيته، ده انحدار في مستوى الخطاب الإعلامي".   

     

    وبرنامج "قطعوا الرجال"، من تقديم الإعلامية اللبنانية، راغدة شلهوب، ومن بين ضيوفه، الفنانات، سما المصري، وريم البارودي، والمطربة المصرية ساندي، وسلوى خطاب، وياسمين الخطيب.

    وكانت آخر حلقة عرضت من البرنامج الأسبوع الماضي، للمذيعة المصرية، إنجي علي.

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    الكلمات الدلالية:
    الرجال, برنامج, أخبار مصر, المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر, مكرم محمد أحمد, سما المصري, مصر
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