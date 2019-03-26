بالفيديو... الممثلة السورية نسرين طافش تغني للجولان

عبرت الممثلة السورية، نسرين طافش، عن تضامنها مع الجولان، بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وثيقة تعترف بسيادة إسرائيل عليه.

وشاركت طافش فيديو لها عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وهي تغني للجولان من شرفة منزلها في سوريا "يا الجولان وياللي ما تهون علينا… لابد الشمل يلتم… رخاصين فداك الدم… سامعينك يا مطول ليل وأنت بتنادي علينا… يا الجولان وياللي ما تهون علينا".

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 25 مارس/ آذار، على إعلان اعتراف بلاده بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل. وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في واشنطن مع رئيس الوزراء وزير الدفاع الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

واعتبر ترامب أن إعلانه "يهدف إلى حماية أمن إسرائيل من التهديدات"، فيما ثمن نتنياهو إعلان ترامب واعتبره "عدالة تاريخية".

والجولان أراض سورية تحتلها إسرائيل منذ الخامس من يونيو/ حزيران 1967، وترفض الانسحاب منها رغم قرار مجلس الأمن الدولي الصادر بالإجماع رقم 497 في 17 ديسمبر/ كانون الأول 1981، الذي يدعو إسرائيل إلى إلغاء ضم مرتفعات الجولان السورية، واعتبار قوانينها وولايتها وإدارتها هناك لاغية وباطلة وليس لها أثر قانوني دولي.