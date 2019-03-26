تعويض ممثل مصري شهير بخمسة ملايين جنيه

حصل ممثل مصري شهير، على حكم قضائي، اليوم الثلاثاء، بتعويضه مبلغ 5 ملايين جنيه، وذلك عن خلافه مع أحد المنتجين منذ عام 2017.

وقضت الدائرة الرابعة الاستئنافية في المحكمة الاقتصادية، بإلزام رجل الأعمال والمنتج المصري، إيهاب طلعت، بدفع 5 ملايين جنيه للممثل المصري، حسن الرداد، تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالأخير، نتيجة عدم التزام الأول بعقد لإنتاج عمل فني، وفقا لصحيفة "الوطن" المصرية.

© AP Photo / RON HEFLIN ممثل مصري شهير يكشف تلقيه عرضا للمشاركة في "فيلم فاضح"

وأقام المحامي شعبان سعيد، دعوى ضد إيهاب طلعت، وطالب فيها بفسخ عقد مسلسل "نوح"، الذي كان من المقرر طرحه في موسم رمضان الماضي، وإلزامه بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بـ"الرداد"، نظرا لعدم تنفيذ بنود العقود.

وتداولت المحكمة الدعوى بالجلسات، وقررت إحالتها لخبراء المحكمة، كما قدم المحامي عددا من المستندات بالأضرار التي لحقت بموكله.

وأثبتت الأضرار التي لحقت بحسن الرداد، وكان أبرزها عدم مشاركته في أعمال درامية العام الماضي، التزاما بالعقد، فضلا عن إثباته أن عدم تنفيذ المسلسل يرجع لعدم التزام المنتج إيهاب طلعت.

وتسلمت المحكمة تقرير الخبراء، ثم أصدرت الحكم المتقدم.

وكان حسن الرداد قد تحدث عن أزمته مع المنتج محمد طلعت، في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، لبرنامج "ET بالعربي"، وأكد أنه تعرض لعملية نصب من طلعت، الذي كان يتولى إنتاج مسلسله الجديد "نوح".

وحكى الرداد أنه لم يكن يعرف تاريخ إيهاب طلعت، وأنه كثيرا ما كان يكتب شيكات من دون رصيد وسبق، وهرب خارج مصر بسبب قضايا.

وأكد الرداد أنه رفع قضية في المحكمة ضد إيهاب طلعت، كما أنه تقدم بشكوى في نقابة المهن التمثيلية ضده، وأضاف أن كل فريق عمل مسلسل "نوح" تقدموا بشكاوى في النقابات التابعين لها، وأنه قريبا سيصدر قرارا ضد إيهاب طلعت.

وكان إيهاب طلعت قد حكم عليه بالحبس لمدة 3 سنوات، ودفعه لكفالة 20000 ألف، وتغريمة 40000 جنيه كتعويض مدني، في قضية تحريره لشيك بدون رصيد للممثل المصري، أحمد السعدني، نظير مشاركته في برنامج "دوري الحياة"، الذي عرض على فضائية "الحياة" المصرية.