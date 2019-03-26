تسجيل
22:07 26 مارس/ آذار 2019
مباشر
    بحث
    فتيات

    بريطانيا تحذر طالبات المدارس من "إجراء خطير" يتعلق بصدورهن

    © Photo / cc
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0

    طالب أكبر اتحاد تعليمي في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، بضرورة تعميم تحذير في كافة المدارس، بشأن مخاطر توجه بعض الطالبات نحو إجراء خطير يسمى "كي الصدر".

    وتقوم فكرة "كي الصدر"، على وضع حجر ساخن جدا على ثدي الفتاة، حتى لا ينمو بشكل طبيعي وبذلك يحدث الكي، فلا تثير الشابة أي شهوة جنسية لدى الرجال.

    الثدي
    © Fotolia / Wckiw
    الكشف عن خلطة تعالج سرطان الثدي
    ويحظى إجراء "كي الصدر" بانتشار كبير في مجتمعات غرب أفريقيا.

    وقال الاتحاد الوطني للتعليم في بريطانيا "NEU"، إنه يجب أيضا تدريب المعلمين في المدارس على اكتشاف علامات الممارسة "الضارة"، التي تهدف إلى منع الفتيات المراهقات من جذب انتباه الرجال لهن.

    وقال كيفن كورتني، السكرتير العام المشترك للاتحاد، في بيان لـ"رويترز": "يدين الاتحاد الوطني للتعليم، ممارسة "كي الثدي"، التي تلحق الضرر بالفتيات الشابات، وتدعم العمل لمعالجة الأسباب الجذرية".

    ويشير كورتني، إلى "أنه بالعلاقات الإلزامية المناسبة للعمر، وكذلك التعليم الجنسي، سيساعد ذلك الفتيات والشابات على اكتساب الثقة لتأكيد سيطرتهن على أجسادهن وحياتهن".

    وبينما لا توجد بيانات رسمية عن عدد الفتيات اللاتي خضعن لكي الثدي في بريطانيا، فإن منظمة "Came Women and Girls Development Organization"، وهي جمعية خيرية بريطانية تساعد الناس من المجتمعات المحرومة، تقدر أن  العديد يقارب 1000 فتاة.

    وقالت الحكومة البريطانية في فبراير/ شباط، إن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 عاما أو أكبر، سيتم تعليمهم عن الضرر الناجم عن "تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية"، وهي طقوس تنطوي على الإزالة الجزئية أو الكلية للأعضاء التناسلية الخارجية.

    وعلى الرغم من أن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية يعد جريمة جنائية في بريطانيا منذ عام 1985، إلا أنه لا يوجد قانون يحظر على وجه التحديد "كي الصدر" في البلاد.

    ووفقا للمركز الوطني البريطاني لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، الذي شن حملة ضد هذه الممارسة في عام 2017، فإن "كي الصدر" له العديد من الآثار السلبية على الفتاة، منها الإصابة بصدمة نفسية وآثار صحية خطيرة، بما في ذلك الخراجات والعدوى والتندب.

    وقال المركز، الذي تديره جمعية بارناردو الخيرية للأطفال ورابطة الحكم المحلي، إن بعض الأسر تستخدم أحجارا كبيرة ساخنة لضغط أنسجة الثدي للفتاة لمنعهما من النمو.

    ولفتت ليثين بارثولوميو، رئيسة المركز، إلى أنه "من المحتمل إخضاع الفتيات في المدارس الابتدائية البريطانية لكي الصدر، لذا فإن المحادثات التي تمنح الأطفال فرصة لتطوير قدرتهم على التعبير عن مخاوفهم تعتبر أمرا مهما".    

    انظر أيضا:

    بالفيديو...حمالة صدر تؤدي وظيفة غريبة
    حمالة صدر تبلغ قيمتها 3 ملايين دولار في الولايات المتحدة
    بالصور...هكذا يقسن اليابانيات حجم صدورهن
    بالفيديو: ملكة جمال لبنان السابقة ترد على أسامة الرحباني بـ "تغطية صدرها"
    بالفيديو...فتاة عارية تقتحم مباراة كاتبة على صدرها "أردوغان قاتل"
    الكلمات الدلالية:
    تعليم, صدر, أخبار بريطانيا, بريطانيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    المشاركات في مسابقة ملكة جمال روسيا 2019 في موسكو
    انطلاقة جميلة...المشاركات في مسابقة "ملكة جمال روسيا 2019"
    اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان يلغم عملية التسوية في الشرق الأوسط
    اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان يلغم عملية التسوية في المنطقة
    خارطة الجولان السوري المحتل
    خارطة الجولان السوري المحتل
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك