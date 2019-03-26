بتهمة "نشر أخبار كاذبة"... مطالبة ممثلة مصرية بـ 3 ملايين جنيه

حددت محكمة جنح أكتوبر في العاصمة المصرية القاهرة، جلسة 2 مايو/ أيار المقبل، لنظر دعوى تتهم ممثلة بنشر أخبار كاذبة.

وكان محامي الجواهرجي الشهير، قد أقام دعوى تطالب الممثلة المصرية، منة الفضالي، بتعويض قدره 3 ملايين جنيه، لتعمدها نشر أخبار كاذبة عبر موقعها الإلكتروني، من شأنها التشهير بالمحل والإساءة لسمعة علامته التجارية، بحسب "بوابة الأهرام" المصرية.

وقدم المحامي، سمير صبري، المستندات الدالة على ذلك وجميع الرسائل الصوتية، وطلب إلزام الممثلة بدفع تعويض 3 ملايين جنيه، عن الأضرار المادية والأدبية، التي أصابت موكله.

من ناحية أخرى، أعلنت منة فضالي في تصريحات صحفية أمس الاثنين، أنها تفكر جديا في اعتزال التمثيل، وتأسيس مشروع تجاري يدر عليها دخلا.

وأشارت إلى أنها لا تجد تقديرا من مهنتها، ولم تعد تعمل كما كان الحال في السابق.

ومن أبرز أعمال منة فضالي الفنية، مسلسلات "سلسال الدم" و"مزاج الخير".