بسبب "علامة إعجاب"... ريهانا تثير جدلا بفيديو عن علاقتها بحبيبها السعودي

أثارت المغنية الأمريكية، ريهانا، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب "علامة إعجاب" عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام".

وأبدت ريهانا إعجابها بلقاء سابق لها، يتناول خطبتها من الملياردير السعودي، حسن جميل. ويتناول الفيديو، حديث المذيعة في فضائية "إي" الأمريكية، مورغان ستيوارت عن احتمال خطوبة ريهانا وجميل وإنجابهما الأطفال. وقالت ستيوارت: "أرى خطوبة وأرى أطفالا أيضا"، ولكنها أشارت إلى أن الأمر "ليس في القريب العاجل، لأن ريهانا تريد بعض الوقت لنفسها، ولكنني بالتأكيد أرى خطوبة ثم أطفالا بعد عامين".

Rihanna liked this video which says that She will go “the long haul with Hassan Jameel” in the future and likely get married and have babies in the next 2 years. Fenty Babies coming 2021. Anyone else smell coconut flavored baklava? pic.twitter.com/G84gNxRQm6 — Gregory Ranchester (@GregoryRanches1) March 25, 2019

وأكد متابعو ريهانا في تعليقاتهم على الفيديو، أنه يدل على أنها تخطط للزواج والإنجاب من جميل، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويأتي رد فعل ريهانا بشأن الفيديو بشأن مستقبلها مع حسن جميل، بعد انتشار أنباء حول انفصالهما في شهر يونيو/ حزيران، وذلك بعد عام من المواعدة.

ولكن نفت ريهانا الأنباء بعد مرور شهر واحد، بظهورها مع صديقها السعودي، في بورتو فالارتا بالمكسيك.

وحسن جميل، هو نائب رئيس مجلس الإدارة شركة عبد اللطيف جميل، التي تمتلكها عائلته، وهي واحدة من أكبر الشركات في العالم، ولديها حقوق التوزيع الحصري لسيارات "تويوتا" اليابانية في المملكة العربية السعودية وسبعة بلدان أخرى.

وتقدر قيمة ثروة عائلة حسن جميل بـ 1.5 مليار دولار، وفقا لمجلة "فوربس".

كما أن جميل هو رئيس منظمة عائلته الخيرية، التي تأسست في عام 2003، وتهدف إلى إنهاء الفقر وتحسين الصحة والتعليم وخلق فرص ثقافية واقتصادية للناس في الشرق الأوسط وحول العالم.

وليست ريهانا هي أول من يواعدها حسن جميل من المشاهير؛ إذ كان مرتبطا في السابق بنعارضة الأزياء البريطانية ناعومي كامبل.