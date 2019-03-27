أمل جديد للسيدات... طريقة جديدة لمنع الحمل عن طريق الرجال

على ما يبدو أن هناك أمل جديد للسيدات، في أن يمنعن الحمل دون أضرار كبيرة، بعد ظهور عقار جديد.

والعقار هو عبارة عن كبسولة ذكورية، يتناولها الرجال تهدف إلى خفض مستويات الهرمونات التي تنتج الحيوانات المنوية والتستوستيرون في الخصيتين، حسب صحيفة الغارديان.

drug #drug pill breakthrough Trial #pillbreakthroughTrial #Reproductive Health Hopes rise for male contraceptive pill breakthrough via https://t.co/oKeARFvm3x — Hvper News (@hvpernews) March 25, 2019

وفي الدراسة التي استمرت لمدة شهر، وجد الأطباء أن مستويات الهرمونات اللازمة لإنتاج الحيوانات المنوية انخفضت لدى الرجال الذين تناولوا الكبسولة بشكل يومي.

وظل العلماء يبحثون كثيرا عن حبوب منع حمل ذكرية، واختبروا أقراصا وحقنا ومواد أخرى لتكون بديلة للعازل الطبي.

Male Contraceptive Pill Still a Decade Away pic.twitter.com/PrdSHwBUdK — ExcitingLife 360 (@excitinglife360) March 27, 2019

وقال ستيفاني بيغ، أحد الأطباء المشاركين في التجربة بجامعة واشنطن بسياتل، إن الهدف هو توسيع خبرات منع الحمل، وأن تكون موجودة للرجال مثل النساء".

وأشار بيغ إلى أن الحمل غير المخطط له معدله في ثبات عند 40 % رغم وجود خيارات لمنع الحمل لدى الرجال والسيدات.

وتعمل الكبسولة على خفض الهرمونات المطلوبة لإنتاج الحيوانات المنوية.