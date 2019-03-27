شاهد بالفيديو... شروق الشمس على الأرض من الفضاء

شاهد الكثير من الناس شروق الشمس في حياتهم، ولكن لم يتمكن كل شخص من رؤيته من الفضاء.

التقطت المركبة الفضائية "بريشيت" الإسرائيلية مقطع فيديو لشروق الشمس على كوكب الأرض ونشرته على موقع "تويتر".

ويظهر في الفيديو كيف تختفي الشمس وراء الأرض، ثم تخرج من الظل، ويرافق ظهورها ظهور وميض مشرق.

Sunrise Video from #Beresheet ☀️ From the #spacecraft's point of view. In the video, #earth can be seen hiding the #sun & then exiting the same shadow created by the Earth and the sun's exposure. This process creates a kind of sunrise image! #IsraelToTheMoon @ILAerospaceIAI pic.twitter.com/y6IR80oz73 — Israel To The Moon (@TeamSpaceIL) 24 марта 2019 г.

ونجحت عملية إطلاق أول مركبة فضائية إسرائيلية إلى سطح القمر، في الثاني والعشرين من الشهر الماضي، من منصة الإطلاق كيب كانفيرال في ولاية فلوريدا الأمريكية.