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    مناظر عامة للمدن العربية - شرم الشيخ، مصر فبراير/ شباط 2019

    عمرو واكد وخالد أبو النجا يردان على قرار فصلهما من نقابة الممثلين المصرية

    © Sputnik . Alexey Vitvitsky
    منوعات
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    رد الممثلان المصريان خالد أبو النجا، وعمرو واكد، على قرار نقابة المهن التمثيلية في مصر بفصلهما من عضويتها.

    وقال خالد أبو النجا عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، إنه كان يتمنى من السيد النقيب الاتصال "بنا" —أي هو وعمر واكد- قبل الاندفاع بمثل هذا القرار المتسرع.

    وأضاف خالد أن القرار "يخون قبل أي تحري عن المعلومات، وأردف أبو النجا:"هكذا تختزلون الوطن!".

    أما عمرو واكد فبعد تغريدة سريعة عن النقابة تقول "نقابة المهن السياسية".

    فغرد مرة ثانية وقال:"ما فعله مخبرين النقابة هو انتهاك صارخ لحقوق عضوين وضرب الحائط بقوانين النقابة وتتدخل غير مفهوم في اختيارات الأعضاء السياسية وكل ده عشان ايه؟ سلطة أم رز الوطنيين؟، تأكدوا أن النور جاي".

    وأعلنت نقابة المهن التمثيلية المصرية، إلغاء عضوية الفنانين عمرو واكد وخالد أبو النجا في النقابة.

    وذكرت النقابة في بيان لها: "تعتبر نقابة المهن التمثيلية ما حدث من العضوين عمرو واكد وخالد أبو النجا خيانة عظمى للوطن وللشعب المصرى إذ توجها دون توكيل من الإدارة الشعبية لقوى خارجية واستقويا بهذه القوى على الإرادة الشعبية واستبقا قراراتها السيادية لتحريكها في اتجاه مساند لأجندة المتآمرين على أمن واستقرار مصر".

    وأضاف البيان: "تُعلن نقابة المهن التمثيلية إلغاء عضويتهما وتبرئها مما فعلاه"، بحسب موقع "بوابة الأهرام" الإخباري.

    وبدأت حملة من وسائل إعلام مصرية ضد الفنانين المصريين عمرو واكد وخالد أبو النجا بعد لقائهما مع سياسيين أمريكيين في العاصمة الأمريكية واشنطن، في جلسة غير رسمية بالكونغرس الأمريكي.

    وتقدم محامون ببلاغات للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد الفنانين تتهمهما بارتكاب جرائم الخيانة العظمى، والتحريض ضد الدولة المصرية، والإساءة إليها، حسب صحف محلية مصرية.

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